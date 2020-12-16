Попав в дом ребенка здоровыми, дети начинают отставать в развитии: результаты исследования

70% детей попадают в дома ребенка вполне здоровыми, но без индивидуальной заботы и попечительства начинают отставать в развитии.

«Надія і житло для дітей» провели исследование состояния 415 детей в пяти домах ребенка, функционирующих в Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях. «Ранний период — время огромных возможностей, которые ребенок может потерять навсегда, если не получает любви и индивидуальной опеки, которые так необходимы ей для выживания и развития. Исследования в области нейронаук показывают, что на формирование мозга влияют не только генетические факторы, но и жизненный опыт и среда, в которой растет ребенок. Это и правильное питание, и чувство безопасности, важные для раннего возраста игры, а также адекватная коммуникация. А в доме ребенка, к сожалению, никто из персонала не в состоянии заменить ребенку маму и дать ему такие важные вещи, как тактильная близость, забота или эмоциональный контакт. Именно поэтому дети начинают отставать в развитии», — отметила Галина Постолюк, директор регионального офиса МБО «Надія і житло для дітей».

Исследование также выявило, что 68% детей имели не соответствующее их потребностям и состоянию здоровья питание. В большинстве случаев диагноз «белково-энергетическая недостаточность» не был установлен и необходимую коррекцию питания ребенку не проводили. Следовательно, 58,6% детей имеют задержку роста, 20,2% - низкую массу тела.

По данным медицинской документации домов ребенка, диагноз «здоров» был лишь у 3,4% детей. Но анализ выявил у детей «мифические» диагнозы, в некоторых случаях — неполную информацию относительно медицинского состояния, особенно это касается неврологических диагнозов. В общем оказалось, что количество здоровых детей достигало 67,6% и они имели только задержки в развитии из-за среды, в которой находились.

То, что большинство детей в домах ребенка сироты — не более, чем миф: примерно у 40% есть родители, которые устроили детей в учреждения по материальным или социальным причинам. Они могли бы ухаживать за малышами дома при надлежащей социальной поддержке.

У 49% семей, которые удалось посетить в ходе исследования, родители имели собственный опыт жизни в интернатах. Поэтому, когда в семье возникали проблемы, родители не видели другой возможности, кроме оформления малыша в дом ребенка.

Еще 40% детей могут быть усыновлены или взяты под опеку, если заниматься этим вопросом системно и профессионально. 54,7% родителей не посещали своих детей после устройства в дома ребенка, дети формально остаются «родительскими» и теряют возможность попасть в другую семью. То есть процедуры усыновления откладываются, а пребывание ребенка в институциональном учреждении продолжается.

Итак, при надлежащей поддержке государства, местных органов власти и общества можно предупредить устройство детей раннего возраста в дома ребенка.

Несмотря на то, что в Национальной стратегии по реформированию интернатов предусмотрено с 2020 года прекратить оформлять детей в возрасте до трех лет в любые заведения, пока этого не произошло. Сейчас 2 756 детей раннего возраста остаются в домах ребенка.

Приведенные в исследовании данные свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии здоровья и развития детей и подтверждают выводы международных исследований, проведенных в других странах. Некоторые выявленные факты являются шокирующими в контексте обеспечения прав и интересов детей, но, к сожалению, такова реальная ситуация, знание которой должно побудить правительство, местные органы власти и самоуправления к неотложным действиям.

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter