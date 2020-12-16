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Общество и люди

Художественная рождественская выставка и «Кукольное чудо»: куда пойти в Киеве в выходные

18:51 16 декабря 2020
Кукольное чудо

С 18 декабря по 11 января в Центральном доме художников Украины пройдет Всеукраинская художественная рождественская выставка.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.

Вход свободный.
***

18—20 декабря в Музее истории Киева состоится «Выставка старины».

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Вход свободный.
***

До 20 декабря в галерее Киевской школы фотографии открыта авторская фотовыставка Константина Совы «Ми не забудемо!», посвященная годовщине Революции достоинства.

Адрес: Большая Васильковская, 65.

Вход свободный.
***

До 27 декабря в Национальном музее «Киевская картинная галерея» можно посетить выставку живописи Андрея Чебыкина «Предчувствие».

Адрес: ул. Терещенковская, 9.

Цена: 25—80 грн.
***

До 30 декабря в Центре современного искусства «Білий Cвіт» проходит выставка Александра Денисенко «Гесография». В экспозиции представлены 12 картин, которые выполнены в уникальном авторском стиле, объединившем иконопись, эстамп и живопись.

Адрес: ул. Пушкинская, 21.

Вход свободный.
***

До 31 декабря в Национальном заповеднике «София Киевская» действует выставка живописи и керамики «Прощай 2020 Помни», посвященная пандемии.

Адрес: ул. Владимирская, 24.

Цена: от 10 грн.
***

До 17 января в Национальном музее Тараса Шевченко проходит выставка «Кукольное чудо». В экспозиции: куклы ручной работы украинских мастеров.

Адрес: бул. Шевченко, 12.

Цена: от 30 грн.
***

До 31 марта в Музее украинского народного декоративного искусства открыта выставка Катерины Билокур «Жизнь в объятиях цветов».

Адрес: ул. Лаврская, 9, корп. 29.

Цена: 30—50 грн.

Фото: facebook.com/Puppet.Wonder

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