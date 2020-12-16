Художественная рождественская выставка и «Кукольное чудо»: куда пойти в Киеве в выходные
С 18 декабря по 11 января в Центральном доме художников Украины пройдет Всеукраинская художественная рождественская выставка.
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.
Вход свободный.
***
18—20 декабря в Музее истории Киева состоится «Выставка старины».
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.
Вход свободный.
***
До 20 декабря в галерее Киевской школы фотографии открыта авторская фотовыставка Константина Совы «Ми не забудемо!», посвященная годовщине Революции достоинства.
Адрес: Большая Васильковская, 65.
Вход свободный.
***
До 27 декабря в Национальном музее «Киевская картинная галерея» можно посетить выставку живописи Андрея Чебыкина «Предчувствие».
Адрес: ул. Терещенковская, 9.
Цена: 25—80 грн.
***
До 30 декабря в Центре современного искусства «Білий Cвіт» проходит выставка Александра Денисенко «Гесография». В экспозиции представлены 12 картин, которые выполнены в уникальном авторском стиле, объединившем иконопись, эстамп и живопись.
Адрес: ул. Пушкинская, 21.
Вход свободный.
***
До 31 декабря в Национальном заповеднике «София Киевская» действует выставка живописи и керамики «Прощай 2020 Помни», посвященная пандемии.
Адрес: ул. Владимирская, 24.
Цена: от 10 грн.
***
До 17 января в Национальном музее Тараса Шевченко проходит выставка «Кукольное чудо». В экспозиции: куклы ручной работы украинских мастеров.
Адрес: бул. Шевченко, 12.
Цена: от 30 грн.
***
До 31 марта в Музее украинского народного декоративного искусства открыта выставка Катерины Билокур «Жизнь в объятиях цветов».
Адрес: ул. Лаврская, 9, корп. 29.
Цена: 30—50 грн.
Фото: facebook.com/Puppet.Wonder
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter