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Общество и люди

"Неприличный" бык на детской площадке взбудоражил жителей Мариуполя

21:25 16 декабря 2020
скульптура

В мариупольском парке «Веселка» на днях установили 12 символов будущего 2021 года -12 бычков. Скульптуры расписаны вручную художницей Марией Тумановой, передает сайт Мариуполя.

Но жители города без особой радости восприняли новшество. В местных пабликах раскритиковали фигуру быка, выставленную на детской площадке, сообщает «Восточный вариант».

«Господа чинуши. Я конечно все понимаю…, но объясните, что на детской площадке, детского парка делает это чудовище с белым чл@ном на перевес и здоровенными красными яйцами», — приводит ресурс слова жителя Мариуполя.

По словам возмущенного горожанина, новый год не «праздник одиноких голодных баб и уж точно не праздник вашей больной фантазии».

«Уберите немедленно это безобразие или приведите в благопристойный вид. Пока Мариуполь не прославился своими „достижениями“ на весь интернет…, снова», — добавил мариуполец.

Кроме осуждения, возмущенные жители города интересуются стоимостью данной скульптуры.

Напомним, у киевлян вызвала шквал критики шляпа на главной новогодней елке столицы. После скандала колпак с елки сняли и обещают верхушку украсить восьмиконечной звездой.

Фото 0629.com.ua/






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