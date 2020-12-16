Боевика, активно воевавшего с ВСУ на Донбассе, "наказали" условным сроком

Жителя Сватовского района Луганской области суд признал виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом говорится в сообщении Луганской областной прокуратуры.

Сторона обвинения доказала, что в 2014 году 17-летний юноша добровольно вступил в батальон боевиков «Призрак». Он дежурил на блокпостах и ​​в расположении вооруженного формирования. Позже он «служил» в различных подразделениях «2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР», «14-м батальоне территориальной обороны» и «4-й отдельной мотострелковой бригаде».

В составе разведывательной роты боевик проводил наблюдение за позициями ВСУ. Кроме того, участвовал в установлении растяжек на прилегающей к украинским позициям территории.



Боевик с 2015 года находился в розыске. Его задержали в октябре 2020 года в Новоайдарском районе при пересечении линии разграничения вне установленных пунктов пропуска, когда он приехал к своим родным.

«Учитывая признание вины, способствование раскрытию преступлений и изобличение других соучастников, суд назначил осужденному наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года», — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре СБУ поймала бывшего боевика «ЛНР». Как выяснила контрразведка, мужчина примкнул к оккупантам в 2014 году и вступил в так называемый «Станично-Луганский батальон ВДВ». Около полугода боевик дежурил на блокпостах, выполнял разведку, участвовал в обстрелах украинской армии.

Ранее задержали жителя Северодонецка, который летом 2014 года входил в состав диверсионной группировки Бергмана и вместе с сообщниками взрывал мосты в Луганской и Донецкой областях.

Фото lug.gp.gov.ua/







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