27.88 / 28.06 33.77 / 34.00
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

«Там клиника»: Янина Соколова прошлась по Наташе Влащенко

8:54 17 декабря 2020
Соколова и Влащенко

Украинская телеведущая Янина Соколова, известная своими проукраинскими взглядами, раскритиковала свою коллегу Наташу Влащенко, которая брала интервью у спикера Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексея Арестовича.

В программе «Хард с Влащенко» журналистку интересовали мифы, существующие вокруг работы ТКГ, «дело вагнеровцев», украинской разведки, вопросы лично касающиеся Арестовича.

Под видео, которое Арестович выложил у себя в Facebook, комментаторы резко критиковали телеведущую. Многие были недовольны тем, что Влащенко постоянно перебивала своего гостя, не давла ему полностью ответить на вопрос, иногда ее поведение напоминало настоящий допрос. Порой посты негативного содержания сопровождались оскорбительными выражениями.

Коллега Влащенко Янина Соколова назвала ее «шальной императрицей», а телеканал «ватным кодлом». Она напомнила, что когда-то согласилась на подобное интервью, но потом об этом пожалела.

Напомним, журналистка Наташа Влащенко ведет свои программы на телеканале «Украина 24». Весной этого года на этот телеканал пригласили и Янину Соколову. Но ее программа «Як вам не соромно» вышла в эфир всего три раза. Затем телеканал сообщил о заморозке проекта до осени, ссылаясь на карантин.

Фото uapress.info/

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Мне виднее»: «холостячка» Мишина резко ответила на критику Эллерта

Дан Балан

«Почему в моем кресле Винник?!» Дан Балан получил «топовый» ответ на вопрос

«Дорофееву нельзя было одеть?» Катя Осадчая взбудоражила зрителей фото с шоу «Голос країни»

«Дорофееву нельзя было одеть?» Катя Осадчая взбудоражила зрителей фото с шоу «Голос країни»

Эктор Хименес-Браво

"Чувствую себя в Британии": Эктор Хименес-Браво показал свой дом под Киевом

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер