«Там клиника»: Янина Соколова прошлась по Наташе Влащенко

Украинская телеведущая Янина Соколова, известная своими проукраинскими взглядами, раскритиковала свою коллегу Наташу Влащенко, которая брала интервью у спикера Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексея Арестовича.

В программе «Хард с Влащенко» журналистку интересовали мифы, существующие вокруг работы ТКГ, «дело вагнеровцев», украинской разведки, вопросы лично касающиеся Арестовича.

Под видео, которое Арестович выложил у себя в Facebook, комментаторы резко критиковали телеведущую. Многие были недовольны тем, что Влащенко постоянно перебивала своего гостя, не давла ему полностью ответить на вопрос, иногда ее поведение напоминало настоящий допрос. Порой посты негативного содержания сопровождались оскорбительными выражениями.

Коллега Влащенко Янина Соколова назвала ее «шальной императрицей», а телеканал «ватным кодлом». Она напомнила, что когда-то согласилась на подобное интервью, но потом об этом пожалела.

Напомним, журналистка Наташа Влащенко ведет свои программы на телеканале «Украина 24». Весной этого года на этот телеканал пригласили и Янину Соколову. Но ее программа «Як вам не соромно» вышла в эфир всего три раза. Затем телеканал сообщил о заморозке проекта до осени, ссылаясь на карантин.

Фото uapress.info/

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