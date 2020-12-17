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Общество и люди

Сеть шокировало видео с украинскими военными и мертвой кошкой

16:15 17 декабря 2020
Кошка

Опубликовано шокирующее видео, но котором запечатлено, как военнослужащий превращает в «пепельницу» мертвую кошку. Ролик опубликован в Telegram-канал «Вартові Еспресо».

На видео двое военнослужащих используют кошку с простреленной головой в качестве «пепельницы» — тушат в ране окурки. При этом видно лицо только одного из военных.

«Такие мерзкие „лайфхаки“ применяет изверг в 14 ОМБр» — написано в сообщении.

Вниманием! По ссылке видео 21+.

«Мужчина» с видео быстро нашелся. Головацкий Александр, город Ровно, 25 лет… Надеемся, что с ним проведут не только воспитательную работу по поводу вреда курения сигарет", — сообщил Telegram-канал.

В комментариях пользователи в ярости от увиденного: «Господи, как земля таких носит, зачем нужна эта нечисть?«

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