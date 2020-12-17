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Общество и люди

Как раздобыть подарок для ребенка: россиянин показал "мастер-класс"

18:00 17 декабря 2020
игрушки

Житель Ростова-на-Дону продемонстрировал, как можно без особых усилий раздобыть подарок к Новому году. Видеозапись показал телеканал НТВ. Россиянин пришел в магазин с маленьким сыном и отпустил того погулять по торговому заведению. Пока малыш отвлекал внимание, отец разбил стекло игрового автомата и извлек огромного плюшевого медведя.

Схватив сына и игрушку, ловкий вор скрылся. Автомат находился практически рядом со входом, а потому задержать мужчину не было никакой возможности.

В магазине надеются, что найти злоумышленника помогут записи с камер наблюдения. Руководство торговой точки обратилось в полицию.

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