Финскую сауну официально признали достоянием человечества

В 2020 году список культурного наследия человечества существенно расширился. В составляемый ЮНЕСКО перечень нематериальных достояний попала финская сауна как важнейший элемент традиционной финской культуры. Об этом сообщает Yle.fi.

В ЮНЕСКО отмечают, что у финнов сауна издавна считалась священным местом. Сауну использовали для родоразрешения, для лечения болезней, для телесного и духовного очищения. Важнейшей составляющей сауны как ритуала является пар, появляющийся после выливания воды на горячие камни. У пара есть собственное имя — Löyly. Позднее это название распространилось и на сауну в целом.

«Сауна — важная часть финских традиций, культуры, истории, всего того, что означает быть финнами», — объясняет Лина Марсио, представительница Национального управления древностей Финляндии.

По подсчетам ЮНЕСКО, в Финляндии на 5,5-миллионное население приходится 3,2 миллиона саун. Среднестатистический житель Финляндии посещает сауну до 40 раз в год, то есть практически каждую неделю.

Напомним, Украина собирается пополнить список нематериального наследия ЮНЕСКО традицией приготовления борща. Кроме того, в перечень культурного наследия уже попали неаполитанская пицца и бельгийское пиво.

Фото pixabay.com

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