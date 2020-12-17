«Наша электронная система уменьшает количество конфликтов между пациентами и медсестрами»

— История нашей электронной системы «Кнопка» началась в прошлом году с желания облегчить труд одной очень хорошей медсестре (ее зовут Наталья) из шестой больницы Днепра, где мне довелось проходить курс лечения, — говорит лидер стартапа «Кнопка» для вызова медсестер Иван Осадчий из Запорожья. — Конечно, можно было просто дать Наташе определенную сумму и этим ограничиться. Но мне хотелось сделать для нее нечто большее. Пока я был пациентом отделения, в котором она трудится, видел, что Наталья за смену переделывает массу работы, порядком устает. Мы с друзьями решили подарить ей современную систему связи с пациентами, которая помогала бы уменьшить физические и психологические нагрузки на медсестру за счет оптимизации ее работы. Например, медсестра невольно испытывает внутреннее напряжение из-за того, что поступит вызов от пациента, а она его вовремя не увидит. Или вызов затеряется среди других. Это грозит жалобами и даже скандалами. Мы стали искать на рынке систему, которая моментально сообщала бы медсестре на ее мобильный телефон о вызове и указывала фамилию пациента, которому нужна помощь. Однако ничего подходящего не попадалось. Тогда решили, что создадим сами. С поставленной задачей справились. Первую систему установили в одной из больниц моего родного города Никополя (Днепропетровская область). Все расходы взяли на себя в обмен на право испробовать свою «Кнопку» в деле. Вскоре после этого деньги на оснащение нашей системой Национального института рака в Киеве собрал один из его пациентов Дмитрий Гурин. Это впечатляющая, трогательная история.

«Недовольства на грани бунта имели место только перед установкой системы»

— Дмитрий Гурин собрал деньги не только на оснащение нашей системой вызова медсестер Национального института рака, но и на проведение там ремонта, — продолжает Иван Осадчий. — Дмитрий впервые попал в институт рака в январе нынешнего года. Его шокировали условия пребывания там. Он говорил, что в главном коридоре лечебного корпуса на первом этаже дул ветер и была минусовая температура, люди в зимних куртках стояли (сесть было негде) под дверями кабинетов. Тогда Дмитрий начал проходить курс химиотерапии. Препараты ему вводили очень медленно — в течение 24 часов. Рассказывал: «Сутки ты пристегнут к капельнице, идешь ночью в туалет, а конструкция капельницы подпрыгивает на каждом шве плитки, колеса гремят, слышат все. А еще в отделении была проблема, типичная для украинских онкоцентров, — там пахло смертью. Когда вокруг настолько все заброшено и разбито, не можешь поверить, что тебя спасут от рака. Например, пациенту с раком костей и ампутацией приходится кричать медицинской сестре, когда хочет дойти до туалета или рвет от химии, поскольку рядом нет кнопки вызова».

В конце марта нынешнего года Дмитрий провел сбор средств на оснащение института нашей системой «Кнопка». Откликнулись сотни людей, Дмитрию удалось собрать 210 тысяч гривен. Это гораздо больше, чем нужно для развертывания нашей системы, поэтому часть средств пошла еще и на приобретение медицинских принадлежностей. Но и после этих трат и установки «Кнопки» остались деньги. Лечащий врач Дмитрия предложил вложить их в ремонт отделения. Гурин подключил друзей и знакомых, а те — своих. В итоге многие люди помогли деньгами, материалами и в отделении сделали классный ремонт. Еще до этого Дмитрия успешно прооперировали, сейчас он чувствует себя хорошо. Продолжает сотрудничать с нами, предлагает весьма дельные идеи по совершенствованию нашей системы. На сегодняшний день она работает уже в нескольких больницах в Полтавской, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.

— Что ваша система может?

— Она фактически гарантирует: если пациент вызовет медсестру, она подойдет к нему в течение нескольких минут. Этого удается добиться благодаря тому, что система контролирует время, когда поступил вызов и когда медсестра пришла к больному. У нее есть индивидуальные электронные браслет или карточка, с помощью которых она отмечает свой приход. Понятно, что руководство отделения и больницы имеет доступ к этой информации. Медсестры понимают, что находятся под постоянным контролем начальства, и это стимулирует их выполнять свою работу оперативно, не давая повода для недовольства.

— Тотальный контроль понравится далеко не всем. Скажите честно, были случаи, когда медсестры устраивали бойкот вашей «Кнопке», отключались от нее, ломали?

— Недовольства на грани бунта неоднократно имели место. Но только перед установкой системы. Медсестры ужасались, заявляли, что из-за нашей разработки им придется быть вроде официанток — пациент нажмет кнопочку, и ты несись к нему сломя голову, чтобы вписаться в норматив. Если за три минуты не успеешь примчаться к койке больного, система автоматически отправит повторный вызов. И это все увидит руководство.

Объясняем медсестрам, что опасения напрасны. Демонстрируем видеоинтервью их коллег, которые записали в больницах, где система уже внедрена. Это помогает частично развеять предубеждение к «Кнопке». А после того как персонал сам поработает под контролем системы, его отношение к ней окончательно меняется к лучшему. Я это знаю наверняка, поскольку часто бываю в больницах, лично беседую с медсестрами. Особенно довольны «Кнопкой» сотрудницы отделений, в которых много вызовов. Потому что электронные мозги реально помогают не пропустить ни одного. Если медсестра в данный момент занята, она может переадресовать вызов коллеге.

Тут есть один очень важный момент. Определенная часть людей в нашей стране почему-то считает, что украинские медсестры ленивы, что у них притупилось или вовсе атрофировалось сострадание к больным, только и думают, как бы получить взятку. На самом деле этот стереотип — глубочайшее заблуждение. Основная часть персонала наших больниц — классные профессионалы, люди отзывчивые, стремящиеся выполнять свою работу хорошо.

«На 20 процентов сокращается расстояние, которое манипуляционная сестра проходит за смену»

— Что конкретно они говорят о вашей системе?

— Многие отмечают, что она помогла значительно сократить количество конфликтов между пациентами и медсестрами. Конечно, полностью избежать недовольства не удается. Нужно понимать, что если человек серьезно заболел, он, как правило, испытывает сильнейший стресс. Некоторые пациенты становятся раздражительными, не объективными в своих оценках. Втемяшивают себе в голову всякий негатив, вроде: «В больнице никому до меня нет дела». Настроив себя таким образом, пациент может запросто сорвать раздражение на медсестре, наговорить на нее то, что было, и то, чего не было. Например, заявить, что ночью она несколько часов не откликалась на вызов, а потом подключить к разборкам своих родственников. В таких ситуациях наша система становится адвокатом медсестры — дает возможность руководству объективно разобраться в ситуации, снять необоснованные обвинения.

Иван Осадчий (справа): «Медсестры понимают, что находятся под постоянным контролем системы и начальства, это стимулирует их выполнять свою работу оперативно».

— Использование «Кнопки» помогает уменьшить физическую нагрузку на персонал больниц?

— Да. Мы неоднократно проводили тесты: просили медсестер поработать с шагомерами в карманах до внедрения нашей системы и после. Оказалось, до начала использования «Кнопки» манипуляционные сестры проходили за смену не менее восьми километров (зачастую значительно больше). А дежурные (их рабочий день длится сутки) — до 32 километров! Оказалось, что использование системы позволяет в среднем на 20 процентов сократить расстояние, которое проходят манипуляционные сестры, и на 7—10 процентов — обычные медсестры. Следует понимать, что чем больше возможность экономить свои силы, тем больше энергии у медсестры остается на помощь пациентам.

— В какую сумму обошлось создание вашей разработки?

— Совсем небольшие деньги. Но следует учитывать, что у каждого из нашей команды высокий уровень профессиональной квалификации. Я, например, учился в медучилище, работал медбратом, поэтому знаю жизнь больниц изнутри. Кроме того, мой отец работает IT-директором на одном из предприятий. Папа с детства научил меня со знанием дела анализировать различные проекты с точки зрения высоких технологий. Прибавьте к этому мой опыт работы в бизнесе. А двое участников нашей команды — Дмитрий Журавко и Денис Кухленко — прежде занимались программированием чипов для различных производств. Константин Трунов отвечает у нас за финансы и юридическое оформление документации. Если бы мы нанимали специалистов со стороны, расходы были бы в разы большими.

Инвестиции сейчас для нас особенно актуальны, поскольку начинаем выход на европейский рынок. На прошлой неделе я ездил в Польшу на тестовый запуск нашей разработки в одной из больниц. Чтобы получить шанс широкого применения системы в клиниках ЕС, нам нужно пройти процедуру сертификации «Кнопки» по европейским стандартам. Возможно, получим на это грант от Украинского фонда стартапов (государственная организация). Привлекает, что с ним сотрудничают квалифицированные эксперты, кроме того, он не требует проценты от суммы гранта, тогда как некоторые другие фонды просят от 7 до 10 процентов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о группе энтузиастов из Днепра, создавших светильники для медучреждений, которые уничтожают коронавирус и при этом безопасны для людей.

На фото в заголовке: Система «Кнопка» установлена и в одном из отделений больницы «Охматдет»

Фото с сайта https://kiev.miniboss-school.com



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