День святого Николая: что можно и нельзя делать 19 декабря

19 декабря православные и грекокатолики вспоминают одного из самых любимых и почитаемых во всем мире христианских святых — святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. В церковном календаре Николаю Чудотворцу посвящены несколько праздников. 19 декабря вспоминают день его смерти (в народе этот день называется Николай Зимний), 11 августа — день его рождения (Николай Осенний), 22 мая — произошедшее в 1087 году перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в Бари (Николай Летний). Чествуют память святителя Николая специальными песнопениями и каждую неделю в четверг.

С самого рождения стало понятно, что на свет появился необычный ребенок

Родился Николай приблизительно между 270 и 286 годами в расположенном на южном побережье Малоазийского полуострова городе Патаре. Его исповедовавшие христианство родители Феофан и Нонна были знатны и богаты, но долго оставались бездетными. Они молились о даровании им ребенка, дав обет посвятить его Богу. И Господь услышал их молитвы — родился мальчик, которого назвали Николай (что значит «победитель народов»). С самого рождения стало понятно, что на свет появился необычный ребенок — при крещении младенец без всякой поддержки простоял на ножках в купели три часа, а по постным дням отказывался от материнского молока до тех пор, пока родители не заканчивали читать вечерние молитвы.

Уже в детские годы Николай большую часть времени посвящал молитвам в храме и изучению Божественного Писания. Заметив его успехи, дядя Николая, будучи Патарским епископом, со временем возвел его в сан священника и сделал своим помощником. А со временем Николай, заступив на место своего дяди, стал неустанно трудиться на благо Церкви и своей паствы.

Николай оказывал помощь всем, кто в ней нуждался

Отличался святитель Николай и чистотой своей жизни, и безграничной любовью к людям. Он оказывал помощь всем, кто в ней нуждался. После смерти родителей он раздал свое немалое наследство, помогая бедным людям.

Примером такой помощи может служить, например, история некогда богатого, но разорившегося горожанина, имевшего трех очень красивых дочерей. Впав в крайнюю бедность и не имея возможности выдать дочерей замуж из-за отсутствия приданого, отец семейства решил исправить положение, превратив свое жилище в дом блуда и использовав для этого своих дочерей. Чтобы спасти девушек и их отца от такого греха, святитель тайно ночью через окно подбросил в их дом три мешочка с золотом, которого хватило, чтобы достойно выдать девушек замуж.

Кстати, у этой истории есть еще одна версия. Поскольку окна дома, в котором жили отец и его дочери, оказались закрытыми, Николаю пришлось бросать мешочки с золотом через дымоход. Во время броска они развязались, монеты рассыпались и попали в сушившиеся на камине носки. С тех пор и появилась традиция, дошедшая до нашего времени (в основном у католиков), раскладывать подарки в специально приготовленные для этого носки.

Святитель Николай совершил огромное количество чудес

Когда Николай, желая поклониться святым местам, отправился вместе с другими паломниками в Палестину, около Египта корабль, на котором они плыли, попал в сильнейший шторм. Людей охватил ужас из-за грозившей им неминуемой смерти. Но по молитвам святителя море успокоилось, а ужас сменился радостью. На этом же корабле святой Николай совершил еще одно чудо. Он оживил сорвавшего с мачты и упавшего на палубу моряка, разбившегося насмерть.

Когда корабль приплыл в Александрию, угодник Божий исцелил там множество людей, после чего продолжил свое путешествие. А добравшись до Иерусалима, обошел все места, связанные с жизнью Иисуса, и собрался уже удалиться в пустыню, когда глас Господень повелел ему вернуться на родину. И Николай вернулся в Ликию, но не в Патар, а в город Миры (ныне он называется Демре, расположен в провинции Анталия в Турции). Здесь его никто не знал и сюда он пришел нищим, полагаясь только на помощь Господа. В это время в Миры прибыли все епископы Ликии, чтобы избрать преемника на освободившийся епископский престол. Они решили совершить молитву, чтобы сам Господь помог им сделать достойный выбор. И Господь повелел главному из них смотреть, кто первым для утренней молитвы войдет в городскую церковь. «Сей и есть Мой избранник; примите его с честью и поставьте во архиепископы: имя мужу сему Николай», — сказал Господь.

И первым пришел в церковь святой Николай, встававший для утренней молитвы в полночь. Так святитель стал архиепископом Мир Ликийских и «образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте».

Согласно легендам и пересказам, святитель Николай и здесь совершил огромное количество чудес, защищал всех, кто нуждался в его помощи. Так, например, он успел выхватить меч из рук палача и спасти трех незаконно приговоренных к смерти горожан, разоблачив подкупленного судью. А когда в Мирах случился неурожай и людям угрожала голодная смерть, Чудотворец во сне явился одному купцу, находившемуся в Италии, и велел ему плыть в Миры на корабле, нагруженном зерном. При этом он дал купцу в задаток три золотые монеты. Проснувшись утром и увидев в руках золото, купец не посмел ослушаться святителя, приплыл в Миры и распродал там свой товар.

Во время гонений христиан царями Диоклитианом и Максимианом Николай Угодник вместе со многими христианами был брошен в тюрьму, где подвергся тяжким мучениям. Страдания закончились, когда к власти пришел Константин I. Святой Николай вернулся к своему епископскому служению в Миры и принял участие в созванном императором Константином I в июне 325 года в городе Никее (ныне Изник, Турция) первом в истории христианства Вселенском соборе. Здесь он вместе с единомышленниками боролся с ересью Ария и с блеском защитил догматы православия.

Святитель Николай умер 19 декабря по новому стилю приблизительно в период с 345 по 351 год. Сначала его нетленные мощи хранились в местной кафедральной церкви. Сюда приходило множество народа — мощи источали целебное миро, с помощью которого многие избавлялись от своих болезней. А в 1087 году мощи святого Николая были перенесены в итальянский город Бари, где они и ныне покоятся в мраморном ковчеге в крипте собора, специально возведенного в его честь.

Храм Николая Чудотворца в Бари (Италия), где хранятся мощи святого

Молитва святому Николаю

Как и при жизни, после смерти святой Николай продолжает творить чудеса, а люди, продолжают получать от него исцеление от болезней и помощь во всяких тяжелых житейских ситуациях. Как говорят в народе: «Попроси Миколу, а він скаже Спасу».

Недаром уже многие века, читая молитвы святителю Николаю, верующие обращаются к нему со словами: «О преизящный и предивный Чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед, тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника чудес, защитителя верных, премудрого учителя, алчущих кормителя, плачущих веселие, нагих одеяние, больных врача, по морю плавающих управителя, пленников свободителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткого наказателя, старых укрепление, постников наставника, труждающихся упоение, нищих и убогих изобильное богатство…»

Известно, что святой Николай всегда охранял людей на воде. Так, до нашего времени дошли сведения о «Чуде с младенцем в Киеве», которое произошло приблизительно в 1091 году. Тогда муж и жена с младенцем возвращались в Киев в лодке по Днепру из паломнической поездки в Вышгород к мощам Бориса и Глеба. Мать, державшая младенца на руках, задремала и случайно уронила ребенка в воду. Найти его не удалось. В отчаянии родители с молитвой обратились за помощью к святому Николаю. И на следующий день утром малыша обнаружили живым и здоровым перед образом Святого Николая на хорах Софии Киевской. С тех пор этот образ Чудотворца Николая стали называть «Никола Мокрый», так как найденный младенец был весь мокрый, как будто только что вытащен из воды. (К сожалению, икона «Никола Мокрый» во время Второй мировой войны пропала.) Как и в прежние времена, многие современные рыбаки стараются не выходить в море без образа Святого Николая — в случае опасности принято выносить образ на палубу и просить у святителя помощи.

Святого Николая считают защитником и опекуном детей

Вообще почитание святого Николая в украинской традиции началось во времена князя Всеволода Ярославовича. Но по некоторым данным, еще раньше, в 866 году, во имя Николая Угодника патриарх Фотий крестил Киевского князя Аскольда, а святая равноапостольная Ольга над могилой Аскольда в Киеве построила первый в Киевской Руси храм святителя Николая. (Со временем в Украине были построены сотни храмов в честь Чудотворца Николая, а в Николаеве ему возвели памятник.)

Практически сразу с началом почитания святителя стали считать защитником и опекуном детей. Например, в старинных колядках на Николая говорится:«Святий Ніколасе, мені поклади, що за потрібне вважаєш ти. Яблука, горіхи, мигдаль маленькі діти радо їдять!» А в церковных записях, относящихся к 1555 году, сказано: «Напередодні Святого Ніколауса матері тримають напоготові подарунки та різки для своїх дітей».

Традиционно у нас считается, что в ночь на 19 декабря к детям приходит не сказочный советский Дед Мороз, американский Санта-Клаус или английский Батюшка Рождество, а именно святой Николай. И обязательно с подарками. На западе Украины Николай, как правило, кладет их в специально выставленные для этого на подоконники ботиночки, а на востоке — предпочитает класть подарки детям под подушки. Но и на западе, и на востоке подарки (а это могут быть и сладости, и игрушки, и обновки) получают послушные дети, а провинившиеся в качестве наказания могут получить «різочки» или кусочек черного уголька.

В народе говорят, что 19 декабря — последний день года, когда нужно отдать все свои долги

В сельской местности хозяин старается проснуться в этот день как можно раньше, чтобы первым пройти по своему подворью — ведь если это сделает кто-то другой, ничего хорошего ждать не приходится.

Но в остальном это очень веселый народный праздник, который начинается после обязательного посещения церкви (желательно вместе с детьми). В церкви положено ставить общую свечу и заказывать молебен, чтобы в следующем году получить богатый урожай.

Принято в этот праздник помогать нуждающимся, как это делал Святой Николай. Кстати, в народе утверждают, что это последний день года, когда следует отдать все свои долги.

По старинной традиции, на Николая надо обязательно на общие деньги (горе тому, кто отказывается от складчины) накрывать совместный стол с большим количеством пива, пирогами с рыбой и другими рыбными блюдами (во время поста мясо, яйца и молочные продукты запрещены), а также узваром и медовыми пряниками-«миколайчиками», которые любят и дети, и взрослые.

Приглашать в гости принято не только друзей, но и тех, с кем в ссоре: нет лучше времени для примирения.

А еще в этот праздник можно посетить украинскую резиденцию святого Николая, которая находится в Карпатах. В Национальном природном парке «Гуцульщина» есть усадьба святого Николая, где проводятся экскурсии.

Погодные приметы

С 19 декабря связаны и погодные приметы.

Если на святого Николая мороз, зима будет холодной, если оттепель — теплой.

Какой день на Николая Зимнего, такой и на Николая Летнего.

Иней на Миколу — к богатому урожаю овса.

В этот день именины празднуют Николай и Максим.

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