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Общество и люди

Стало известно, кто будет защищать Иосифа Сталина на процессе по делу о депортации крымских татар

17:18 18 декабря 2020
Сталин

Для процесса по делу о депортации крымских татар Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя привлекла бесплатного адвоката Андрея Доманского — он будет защищать лидера Советского Союза Иосифа Сталина. Об этом сообщает УНН.

Доманский подтвердил изданию, что ему предстоит быть адвокатом Сталина. Ранее этот юрист защищал в суде интересы главы «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского. Его подзащитный больше года находился в украинском СИЗО — его подозревали в измене. Вышинского освободили из-под стражи в 2019 году в рамках обмена между РФ и Украиной.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты устроили в Крыму «шоу», поняв в воздух портрет Сталина — акт был приурочен к годовщине депортации с полуострова крымских татар.

Фото: pixabay.com

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