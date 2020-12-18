Лыжники пришли на помощь туристу, которого завалило снегом на российском курорте

В Кемеровской области России катавшегося на горнолыжном курорте Шерегеш россиянина накрыла лавина. Инцидент произошел 12 декабря, однако видео происшествия обнародовали 18 декабря.

На кадрах видно, как группа туристов катается на горных склонах и одного из них полностью накрывает снегом. На помощь мужчине приходят другие лыжники и все вместе откапывают его. При этом они признают — пострадавшему повезло, ведь голова осталась на поверхности, что помогло ему не задохнуться.

По данным портала Сибдепо, с начала сезона на курорте в Кемеровской области получили травмы более 400 человек, большинство из них — туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Один из пострадавших не выжил.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в Альпах лыжник спас от смерти девушку, задыхавшуюся под снегом.

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