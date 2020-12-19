Явный перебор! Пользователей возмутило засилье в Сети красоток в "голых корсетах"

Перед наступлением новогодних и рождественских праздников в Сети выросло количество девушек в откровенных корсетах калифорнийского бренда Fashion Nova, пишет Daily Star.

Впервые о моде на «голые корсеты» заговорили ещё в прошлом году. Но этой зимой они вышли на новый виток популярности. По словам представителей Fashion Nova, эта линейка их продукции имеет самый высокий рейтинг среди покупателей.

Одной из моделей, задающих данный тренд, стала девушка из Камбоджи Тианна Линн.

«Выглядит очень мило», «Я хочу это», — пишут пользователи в ее аккаунте.

Ещё одной моделью, поддержавшей откровенный тренд, стала Хлои Саксон.

«Великолепна!», «Красавица», — комментируют ее фото поклонники.

Однако столь смелые наряды пришлись по вкусу отнюдь не всем. Некоторые модницы оставляют к фотографиям девушек в корсетах возмущённые комментарии.

«В этих лямках я буду похожа на кусок ветчины», «С таким же успехом можно вообще ничего не надевать», «Если я примерю это, моя грудь будет выглядеть так, словно она растаяла», — сетуют критики нового тренда.

В то же время сами модели так не считают. Они продолжают делиться с подписчиками своими снимками в прозрачных корсетах. Несмотря на некоторое количество отрицательных отзывов, тех, кто одобряет подобные образы, намного больше. Посты с «голым» бельём стабильно собирают несколько десятков тысяч лайков.

Как писали «ФАКТЫ», недавно известный американский художник Фернелло Нельсон поделился в Instagram фотографиями моделей, на тело которых он нанес рисунок в виде традиционного костюма Санта-Клауса. Рисунок был нанесен таким образом, что пользователи соцсети не сразу догадались, что перед ними обнаженные женщины.

Фото: Instagram/tiannalynnm, Instagram/chloesaxon

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