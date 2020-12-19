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Общество и люди

Остановить наступление на сало: в сети ополчились на новые рекомендации Минздрава

13:50 19 декабря 2020
Остановить наступление на сало: в сети ополчились на новые рекомендации Минздрава

Министерство здравоохранения Украины обнародовал рекомендации по организации здорового питания. Среди прочего к неполезным (насыщенным) жирам авторы рекомендаций отнесли цельное коровье молоко, жир на мясе и птице, сливочное масло, твердый сыр и национальный украинский продукт — сало.

Медики заявили, что все эти жиры могут повысить уровень холестерина в крови и содействовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, поэтому призвали насыщенные жиры употреблять в небольших количествах, заменяя их мононенасыщенными жирами. В эту категорию входят растительные масла, орехи, ореховые масла и пекан. А самой полезной, по оценкам МОЗ, была бы замена сала на лосося, тунца и сардины.

Украинцы отреагировали на рекомендации неоднозначно. Часть из них обратила внимание на низкую покупательную способность сограждан, которые физически не могут позволить себе покупать лосося и орехи пекан, тогда как «грудью встала» в защиту национальной гастрономической гордости.

«Как давно сало стало вредным?!», «Требую остановить наступление на сало», «Движение сопротивления идеотизму Минздрава СалоНАШ», — гласят популярные комментарии.

Напомним, ранее врач-диетолог, терапевт Института геронтологии НАМН Украины Юлия Поворознюк в интервью «ФАКТАМ» заявила о пользе сала и сливочного масла в питании во время пандемии коронавируса.

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