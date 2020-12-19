"Кража века": в курортном городе пенсионер угнал у ребенка самокат

В центре Бердянска Запорожской области 17 декабря у ребенка украли самокат. Этот инцидент, со слов мамы ребенка, случился в промежутке с 10:30 до 11:00 в районе набережной на углу улиц Горького и Тищенко, сообщает PRO.berdiansk.biz.

Они с малышом спустились к морю погулять, а самокат оставили у лестницы на дамбе. Позже родители отыскали на камерах наблюдения мужчину с длинной седой бородой, который шел по центру с таким же самокатом. Бердянцы подтверждали в социальных сетях, что видели его с детской вещью на разных улицах в центре Бердянска.

Спустя сутки сотрудники Бердянского отдела полиции задержали предполагаемого вора, самокат в ближайшее время, после всех необходимых процессуальных действий, отдадут ребёнку. Как объяснил подозреваемый, он думал, что самокат потеряли и забрал на хранение.

Как писали «ФАКТЫ», летом в Запорожской области в Приморском Посаде на побережье Азовского моря отдыхающие заметили странную картину — женщина купала своего внука в море на поводке. Пенсионерка, наблюдая за купанием внука в Азовском море, привязала к нему веревку на пояс, которой контролировала глубину погружения внука.

Фото: PRO.berdiansk.biz

211

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter