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Общество и люди

Ночью ухудшилось самочувствие: Григорий Чапкис попал в больницу с двухсторонней пневмонией

20:17 19 декабря 2020
Чапкис

Знаменитый танцор и хореограф Григорий Чапкис попал в больницу с двухсторонним воспалением легких, сообщает издание «ГОРДОН».

90-летний народный артист рассказал, что самочувствие у него ухудшилось ночью, он начал задыхаться и предположил, что у него коронавирус.

В больнице ему сделали ПЦР-тест и через два дня сообщили, что вируса нет.

После этого хореограф решил перепроверить и заказал тест в частной фирме.

«Ко мне приехали, взяли еще раз, и через два часа (это частная фирма) сообщили, что нету вируса», — объяснил он.

Чапкис в больнице уже четвертый день. По словам хореографа, он лечится в «правительственной» больнице, в одиночной палате в ортопедическом отделении.

«Меня изолировали… мне выходить нельзя… никого не пускают», — уточнил Чапкис.



Григорию Чапкису 90 лет. Он родился в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

У Чапкиса двое детей — дочь и сын.

В сентябре 2020 года Чапкис женился в четвертый раз. Его избранницей стала 39-летняя Мила, собственница сети магазинов украшений.

Фото facebook.com/grigoriy.chapkis

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