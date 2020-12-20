27.84 / 28.10 33.88 / 34.30
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В США пес с топором помешал почтальону доставить посылку

9:59 20 декабря 2020
Пес

Скорость доставки почты часто вызывает недовольство среди рядовых граждан. Но в некоторых случай задержка вполне может быть оправданной. Так, в США в Вильямсбурге (штат Кентукки) сельский почтальон Тим Смит не смог спокойно преодолеть привычный маршрут из-за неожиданной преграды, которая возникла на его пути. Об этом он написал в Facebook.

В одном из дворов он увидел свору собак, при этом одна из них была вооружена, удерживая в пасти топор. По словам мужчины, существует множество причин, по которым почтальоны иногда могут не доставить посылки, и животные с оружием — одна из них.

«Я могу справиться с собакой, но не с собакой с топором», — написал Смит.

Пользователи Facebook предположили, что пес просто прихватил с собой «игрушку». Смит подтвердил подобные выводы — по его словам, эта собака является довольно дружелюбной и часто таскает с собой палки.

Пользователи соцсети же не увидели в действиях животного злого умысла и посчитали, что большой топор — это просто игрушка для пса. Почтальон подтвердил, что обычно собака проявляет дружелюбие, но в этот раз он не стал с ней играть.

Как писали «ФАКТЫ», нападение собак не является редкостью многих странах мира. Так, несколько месяцев назад дворовой пес сильно порвал двухлетнего ребенка в Селидово Донецкой области.

11

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Усик

Усик дал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

Анастасия Волочкова с дочерью

"Больно": Волочкова впервые рассказала о предательстве дочери

Ротару

«Вилла София» продается: стало известно о попытках Софии Ротару избавиться от своей гостиницы в Крыму

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер