В США пес с топором помешал почтальону доставить посылку

Скорость доставки почты часто вызывает недовольство среди рядовых граждан. Но в некоторых случай задержка вполне может быть оправданной. Так, в США в Вильямсбурге (штат Кентукки) сельский почтальон Тим Смит не смог спокойно преодолеть привычный маршрут из-за неожиданной преграды, которая возникла на его пути. Об этом он написал в Facebook.

В одном из дворов он увидел свору собак, при этом одна из них была вооружена, удерживая в пасти топор. По словам мужчины, существует множество причин, по которым почтальоны иногда могут не доставить посылки, и животные с оружием — одна из них.

«Я могу справиться с собакой, но не с собакой с топором», — написал Смит.

Пользователи Facebook предположили, что пес просто прихватил с собой «игрушку». Смит подтвердил подобные выводы — по его словам, эта собака является довольно дружелюбной и часто таскает с собой палки.

Пользователи соцсети же не увидели в действиях животного злого умысла и посчитали, что большой топор — это просто игрушка для пса. Почтальон подтвердил, что обычно собака проявляет дружелюбие, но в этот раз он не стал с ней играть.

Как писали «ФАКТЫ», нападение собак не является редкостью многих странах мира. Так, несколько месяцев назад дворовой пес сильно порвал двухлетнего ребенка в Селидово Донецкой области.

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