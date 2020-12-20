27.90 / 28.08 33.94 / 34.22
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Голый в ящике со льдом: француз собрал деньги на благотворительность необычным способом

11:28 20 декабря 2020
Ромен Вандендорп

Медработник из Франции, 34-летний Ромен Вандендорп по прозвищу Ледяной Человек, совершил благородный поступок: он собрал 218 тысяч евро на борьбу с опухолями мозга, проведя 2 часа 35 минут и 33 секунды в ящике со льдом.

Вандендорп признался, что посвятил своё достижение онкобольным детям, так как в его семье этот недуг забрал отца, пишет La Voix du Nord.

По данным издания, 34-летний медработник тренировался в течение двух лет, чтобы «расширить границы своей физиологии» — от джакузи в зимнее время до занятий спортом в Альпах. Мужчину погрузили в специальный прозрачный контейнер с дробленым льдом, температура внутри которого достигала минус 18 градусов по Цельсию. За экспериментом следили представители Книги рекордов Гиннеса и два независимых наблюдателя.

«Я очень счастлив. Это доказывает, что не нужно быть супергероем, чтобы сделать что-то безумное. С помощью строгости вы можете управлять своим мозгом. Если есть мечта, держитесь за неё крепче», — сказал он.

Рекорд Ледяного Человека был официально зарегистрирован представителями Книги рекордов Гиннесса, которые присутствовали на погружении француза в лёд.

До него звание «самого отмороженного человека» принадлежало жителю Китая Цзинь Сунхао, который провёл по шею во льду 1 час и 53 минуты.

Как писали «ФАКТЫ», житель Вьетнама также установил своеобразный рекорд: он не стригся 80 лет и отрастил волосы длиной пять метров.

148

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

Александр Усик

Усик дал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Ротару

«Вилла София» продается: стало известно о попытках Софии Ротару избавиться от своей гостиницы в Крыму

певец

"Просто до мурашек": Dan Balan презентовал песню со своей подопечной из "Голосу країни"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер