Голый в ящике со льдом: француз собрал деньги на благотворительность необычным способом

Медработник из Франции, 34-летний Ромен Вандендорп по прозвищу Ледяной Человек, совершил благородный поступок: он собрал 218 тысяч евро на борьбу с опухолями мозга, проведя 2 часа 35 минут и 33 секунды в ящике со льдом.

Вандендорп признался, что посвятил своё достижение онкобольным детям, так как в его семье этот недуг забрал отца, пишет La Voix du Nord.

По данным издания, 34-летний медработник тренировался в течение двух лет, чтобы «расширить границы своей физиологии» — от джакузи в зимнее время до занятий спортом в Альпах. Мужчину погрузили в специальный прозрачный контейнер с дробленым льдом, температура внутри которого достигала минус 18 градусов по Цельсию. За экспериментом следили представители Книги рекордов Гиннеса и два независимых наблюдателя.

«Я очень счастлив. Это доказывает, что не нужно быть супергероем, чтобы сделать что-то безумное. С помощью строгости вы можете управлять своим мозгом. Если есть мечта, держитесь за неё крепче», — сказал он.

Рекорд Ледяного Человека был официально зарегистрирован представителями Книги рекордов Гиннесса, которые присутствовали на погружении француза в лёд.

До него звание «самого отмороженного человека» принадлежало жителю Китая Цзинь Сунхао, который провёл по шею во льду 1 час и 53 минуты.

Как писали «ФАКТЫ», житель Вьетнама также установил своеобразный рекорд: он не стригся 80 лет и отрастил волосы длиной пять метров.

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