Совсем не Илон Маск: мужчина "обманул" счетчик и получил иск на миллион за электричество

В России житель Забайкальского края обманул счетчик, в результате компания «Читаэнергосбыт» подала в отношении него иск в суд за безучетное потребление электроэнергии на 1 миллион 14 тысяч рублей, пишет «Чита.Ру».

Приговором апелляционного суда его обязали выплатить 393,6 тысячи рублей.

«При снятии показаний прибора учета было обнаружено кратное снижение среднемесячного потребления электрической энергии по сравнению с предыдущими периодами, что вызвало обоснованные сомнения в правильности учёта электрической энергии. Визуально прибор учета был технически исправным, однако по результатам проверки было установлено, что в прибор вмонтирован радиомодуль, который управлялся дистанционно с пульта», — поясняется в сообщении.

Мужчина не признал исковые требования, согласно которым суд постановил взыскать с него в счет погашения долга чуть более 960 тысяч рублей. Апелляционная инстанция снизила сумму до 393, 6 тысячи рублей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее во Львовской области за незаконное получение 17 тысяч гривен субсидии женщину оштрафовали на 1,7 тысячи гривен.

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