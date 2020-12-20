27.92 / 28.07 33.96 / 34.19
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Совсем не Илон Маск: мужчина "обманул" счетчик и получил иск на миллион за электричество

13:51 20 декабря 2020
Решение суда

В России житель Забайкальского края обманул счетчик, в результате компания «Читаэнергосбыт» подала в отношении него иск в суд за безучетное потребление электроэнергии на 1 миллион 14 тысяч рублей, пишет «Чита.Ру».

Приговором апелляционного суда его обязали выплатить 393,6 тысячи рублей.

«При снятии показаний прибора учета было обнаружено кратное снижение среднемесячного потребления электрической энергии по сравнению с предыдущими периодами, что вызвало обоснованные сомнения в правильности учёта электрической энергии. Визуально прибор учета был технически исправным, однако по результатам проверки было установлено, что в прибор вмонтирован радиомодуль, который управлялся дистанционно с пульта», — поясняется в сообщении.

Мужчина не признал исковые требования, согласно которым суд постановил взыскать с него в счет погашения долга чуть более 960 тысяч рублей. Апелляционная инстанция снизила сумму до 393, 6 тысячи рублей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее во Львовской области за незаконное получение 17 тысяч гривен субсидии женщину оштрафовали на 1,7 тысячи гривен.

421

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

Волочкова и Гафт

Водил по ресторанам и угощал вином: Волочкова призналась в тайной связи с Валентином Гафтом

Александр Усик

Усик дал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Фьюри

певец

"Просто до мурашек": Dan Balan презентовал песню со своей подопечной из "Голосу країни"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер