27.92 / 28.07 33.96 / 34.19
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Ревнивая турчанка с COVID-19 плевала на мужа, пытаясь заразить его коронавирусом

16:11 20 декабря 2020
Супруги

В Турции произошел случай, который может служить примером того, к каким печальным итогам может привести беспричинная ревность, пишет Hurriyet Daily News.

Так, в провинции Самсун женщина-медик заразилась коронавирусом и лечилась дома, а ее муж по имени Мустафа ухаживал за ней. При этом его тест был отрицательным.

В день рождения мужчине позвонила сестра. Услышав его разговор с женщиной, жена пришла в бешенство. Она решила, что муж говорил по телефону с другой женщиной о ней, и что хочет избавиться от супруги. Она принялась плевать Мустафе в лицо, чтобы заразить его коронавирусом. Она несколько раз укусила его, а также попыталась засунуть свою руку ему в рот. После потасовки мужчина пожаловался на жену в прокуратуру.

«Она и раньше избивала меня, но я никогда не жаловался. Теперь пришло время. Я думаю, она может нанести реальный вред мне или своим пациентам. Не только женщины, но и мужчины могут быть жертвами домашнего насилия в этой стране. Я не намерен отступать», — объяснил Мустафа.

Как писали «ФАКТЫ», ранее повар малайзийского пятизвездочного отеля Grand Ion Delemen плевал в еду китайских отдыхающих из ненависти к ним, так как считал китайцев виноватыми в распространении коронавируса по миру.

А в Лондоне весной скончался 61-летний водитель такси Тревор Белл, который тяжело заболел коронавирусом после того, как один из пассажиров плюнул в него. Примерно в это же время в одной из больниц британской столицы умерла сотрудница железнодорожной кассы на лондонском вокзале Виктория — 47-летняя Белли Муджинга. Ей и ее коллеге в ходе ссоры плюнул в лицо разозлившийся пассажир, который заявил им, что болен коронавирусом. Спустя несколько дней после инцидента обе женщины заболели. Коллега Белли благополучно поправилась. Муджинге, у которой были сопутствующие респираторные проблемы, справиться с вирусом не удалось.

261

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Волочкова и Гафт

Водил по ресторанам и угощал вином: Волочкова призналась в тайной связи с Валентином Гафтом

Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

Виталина Цымбалюк-Романовская

Почти дочь: бывшая жена Джигарханяна показала девочку, которую считает своей наследницей

певец

"Просто до мурашек": Dan Balan презентовал песню со своей подопечной из "Голосу країни"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер