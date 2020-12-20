Ревнивая турчанка с COVID-19 плевала на мужа, пытаясь заразить его коронавирусом

В Турции произошел случай, который может служить примером того, к каким печальным итогам может привести беспричинная ревность, пишет Hurriyet Daily News.

Так, в провинции Самсун женщина-медик заразилась коронавирусом и лечилась дома, а ее муж по имени Мустафа ухаживал за ней. При этом его тест был отрицательным.

В день рождения мужчине позвонила сестра. Услышав его разговор с женщиной, жена пришла в бешенство. Она решила, что муж говорил по телефону с другой женщиной о ней, и что хочет избавиться от супруги. Она принялась плевать Мустафе в лицо, чтобы заразить его коронавирусом. Она несколько раз укусила его, а также попыталась засунуть свою руку ему в рот. После потасовки мужчина пожаловался на жену в прокуратуру.

«Она и раньше избивала меня, но я никогда не жаловался. Теперь пришло время. Я думаю, она может нанести реальный вред мне или своим пациентам. Не только женщины, но и мужчины могут быть жертвами домашнего насилия в этой стране. Я не намерен отступать», — объяснил Мустафа.

Как писали «ФАКТЫ», ранее повар малайзийского пятизвездочного отеля Grand Ion Delemen плевал в еду китайских отдыхающих из ненависти к ним, так как считал китайцев виноватыми в распространении коронавируса по миру.

А в Лондоне весной скончался 61-летний водитель такси Тревор Белл, который тяжело заболел коронавирусом после того, как один из пассажиров плюнул в него. Примерно в это же время в одной из больниц британской столицы умерла сотрудница железнодорожной кассы на лондонском вокзале Виктория — 47-летняя Белли Муджинга. Ей и ее коллеге в ходе ссоры плюнул в лицо разозлившийся пассажир, который заявил им, что болен коронавирусом. Спустя несколько дней после инцидента обе женщины заболели. Коллега Белли благополучно поправилась. Муджинге, у которой были сопутствующие респираторные проблемы, справиться с вирусом не удалось.

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