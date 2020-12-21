Виктор Лещинский подарил лучшим дизайнерам открыток премии и фирменные часы

19 декабря, в День святого Николая, в помещении Национального экспертно-строительного альянса Украины состоялось награждение победителей конкурса «Новогодняя открытка на строительную тематику», инициированного Фондом Виктора Лещинского. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Конкурс проводили в Facebook. Было прислано более двухсот открыток из всех регионов страны. Это и рисунки, и профессиональные работы, которые создали в графических редакторах.

«Была приятно поражена тем, какая ожесточенная борьба продолжалась на конкурсе. И все же мы придерживались всех прописанных условий конкурса: голосование пользователей Facebook, а также мнение жюри в соотношении 50% на 50%», — рассказала председатель конкурсной комиссии певица Наталья Валевская. - Спасибо всем, кто присоединился к нашему конкурсу. Вы невероятные!"

Президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский был удивлен масштабом конкурса. Говорит, не мог и предположить, что будет столько желающих разработать свои авторские открытки.

«Мой фонд и в дальнейшем будет устраивать подобные конкурсы. Считаю, что творческих людей нужно поощрять и поддерживать», — подчеркнул Виктор Лещинский.

По итогам конкурса первое место завоевала работа Елены Шляпенковой из города Павлограда (премия — 15 тыс. грн), II место — открытка Александра Зимы из Полтавы (10 тыс. грн), а III место — работа Романа Курдибаха из Киева (5 тыс. грн). Также все победители получили фирменные часы от Фонда В. Лещинского.

В номинации «Зрительская симпатия» одержал победу Андрей Радик из Львова (премия — 2 тыс. грн). А специальный поощрительный приз (блютуз-колонку) получила от Виктора Лещинского Надежда Шевченко. Женщина прислала на конкурс наибольшее количество писем.

Личная же симпатия Натальи Валевской досталась Татьяне Залате из города Бильмак (Запорожской область). Девушка получила диск с автографом певицы и час онлайн-кофе со звездой.

Также новогодние наборы конфет подарят детям, работы которых набрали больше сотни лайков. И самое главное, в ближайшее время лучшая открытка с авторством Елены Шляпенковой будет отпечатана пятитысячным тиражом. Ее направят в строительные организации Украины и органы местного самоуправления.

Кроме того, из 30 лучших открыток разработают коллаж, который опубликуют в профессиональных журналах строительной отрасли.

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