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Общество и люди

Кернес станет станцией метро в Харькове

16:35 21 декабря 2020
Геннадий Кернес

В Харьковском городском совете обсуждают идею присвоения имени скончавшегося в Германии мэра Геннадия Кернеса одной из станций метрополитена. Об этом на брифинге 21 декабря сказал секретарь горсовета Игорь Терехов (в настоящее время он временно исполняет обязанности градоначальника).

«Мы сейчас обсуждаем — я выступил с инициативой, чтобы одной из станций метро присвоить имя Геннадия Адольфовича … Я считаю, что за то столько, сколько он действительно сделал для развития метро в Харькове, мы обязаны увековечить его память и в названии одной станции», — цитирует чиновника Суспільне.

Параллельно, по словам Терехова, обсуждается идея установления Кернесу памятника и присвоения ему звания почетного харьковчанина. Архитекторы уже получили задание по подготовке возможных мест для установки памятника, проект которого вынесут на общественное обсуждение.

Напомним, прибытия самолета из Германии с телом мэра в Харькове ожидают в 19:00 21 декабря. Прощание и похороны назначены на 23 декабря.

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