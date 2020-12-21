Кернес станет станцией метро в Харькове

В Харьковском городском совете обсуждают идею присвоения имени скончавшегося в Германии мэра Геннадия Кернеса одной из станций метрополитена. Об этом на брифинге 21 декабря сказал секретарь горсовета Игорь Терехов (в настоящее время он временно исполняет обязанности градоначальника).

«Мы сейчас обсуждаем — я выступил с инициативой, чтобы одной из станций метро присвоить имя Геннадия Адольфовича … Я считаю, что за то столько, сколько он действительно сделал для развития метро в Харькове, мы обязаны увековечить его память и в названии одной станции», — цитирует чиновника Суспільне.

Параллельно, по словам Терехова, обсуждается идея установления Кернесу памятника и присвоения ему звания почетного харьковчанина. Архитекторы уже получили задание по подготовке возможных мест для установки памятника, проект которого вынесут на общественное обсуждение.

Напомним, прибытия самолета из Германии с телом мэра в Харькове ожидают в 19:00 21 декабря. Прощание и похороны назначены на 23 декабря.

186

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter