Жених и невеста нашли способ принять на свадьбе 10 тысяч гостей – несмотря на коронавирусные ограничения

В Малайзии жених и невеста нашли способ обойти ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. И сумели принять на своей свадьбе более десяти тысяч гостей — хотя официально на таких мероприятиях допускается сейчас присутствие не более, чем 20 человек. Причем обошлись из всяких видеоконференций.

Как сообщает издание New Straits Times, Тенгку Мухаммед Хафиз, сын бывшего министра Тенгку Аднана Тенгку Мансора (день свадьбы сына совпал с его 70-летием), и его возлюбленная Оушен Алагия установили свадебные шатры возле Дворца правосудия в административной столице Малайзии Путраджайе. Гости медленно проезжали мимо новобрачных на машинах, поздравляя счастливую пару и делая фотографии. Им выдавали еду с праздничного стола в специальных коробках. Этот своеобразный «автомобильный парад» жених, невеста и их родственники принимали в течение трех с лишним часов.

Таким образом удалось все сделать легально, не нарушая правил о социальной дистанции и массовых скоплениях народа.

Радость торжества на следующий день несколько омрачило решение суда, который признал отца жениха виновным в коррупции и приговорил его к штрафу и тюремному заключению сроком 12 месяцев.

Фото Bernama/ Facebook

363

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter