Когда в дате совпадают пять двоек, нужно быть осторожными в своих желаниях, — Лариса Могила

Время от времени до нас доходят ранее не опубликованные предсказания знаменитой болгарской провидицы Ванги. Вот и сейчас, в последние несколько дней, в Интернете начала появляться информация о том, что, по предсказаниям Вангелии Пандевой Гуштеровой (настоящее имя прорицательницы), сегодня, 22 декабря, — очень страшный день, поскольку в дате совпали сразу пять двоек: 22.12.2020 . Якобы именно в такие дни на планету могут обрушиться стихийные бедствия и катастрофы. Возможна даже гибель всего человечества. О предсказании великой Ванги в эфире одного из телеканалов рассказал близкий друг болгарской ясновидящей Сергей Косторной. Он предположил, что в этот день может произойти что-то нехорошее из-за сильных вспышек на Солнце. При этом в своем предсказании Ванга, с его слов, не называла точных дат. Однако Косторной уверен, что ее слова относились именно к 22 декабря, когда в дате собрались пять двоек. «Если не случится чудо и человечество не одумается, а продолжит нагнетать зло, гоняться за деньгами, устраивать войны, то могут произойти такие несчастья, как эпидемия тяжелой болезни», — сказал Косторной. Что же на самом деле сказала Ванга про сегодняшний день? В интернете можно найти ее точную фразу: «На солнышке погреемся, и черной тенью падет солнце». Насколько именно эти слова означают возможную гибель человечества? Можно ли верить всем «пророчествам Ванги» и другим предсказаниям знаменитых провидцев, которые появляются сегодня в Интернете? И что именно на самом деле обозначает дата, в которой совпадают пять двоек? Об этом «ФАКТЫ» расспросили эксперта в сфере мистики и парапсихологии, участницу проекта «Битва экстрасенсов» Ларису Могилу.

«От имени Ванги в Интернете распространяют очень много фейков»

— В сети ходит множество предсказаний «от бабы Ванги». Насколько они реальны и как часто сбываются?

— Что касается предсказаний Ванги, которые время от времени сейчас появляются в Интернете, то я бы обращала внимание лишь на те, которым есть какое-то подтверждение, — говорит Лариса Могила. - Действительно, есть много лжепоследователей или очень дальних родственников Вангелии. Поэтому, на мой взгляд, верить можно лишь сохранившимся видеозаписям, где сама Ванга говорит некие пророчества. Очень много фейков распространяют в Интернете якобы от ее имени. Особенно это касается «предсказаний», в которых рассказывается о сегодняшнем времени.

— Но пандемию коронавируса Ванга смогла предсказать?

— Еще задолго до первых вспышек нового коронавируса помощниками Ванги в каком-то из интервью был предан огласке такой факт, что в 2020 году, со слов провидицы, нагрянет некая болезнь, которая может повлиять на ход событий, на ход истории, на развитие экономики и в целом на людей. Действительно, Ванга говорила о таком. Но это предсказание было сделано не дословно, а общими фразами и образами. На примере того, что происходит сегодня, мы можем понять, что Ванга рассказывала именно о пандемии коронавируса. Однако никакой конкретики о том, сколько погибнет людей или когда коронавирус будет побежден, Вангой названо не было.

— На конец 2020 года представитель бабы Ванги Сергей Косторной огласил сенсационную или «сенсационную» новость. Мол, легендарная провидица предсказывала, что в день, когда сойдутся пять двоек, на Земле может произойти катастрофа. Именно сегодня сошлись пять двоек: 22.12.2020 . Стоит ли человечеству бояться таких цифр? Какие именно катастрофы могли бы обрушиться на людей из-за подобного совпадения?

— Я бы не говорила именно о катастрофах. Безусловно, совпадение чисел либо зеркальные даты имеют свой смысл. Кроме того, само число 5 (речь идет совпадении в дате пяти двоек. — Авт.) — само по себе уже сакральное. Но нет абсолютно никакого значения, какие именно цифры могли находиться на месте этих пяти двоек. Ключевая цифра здесь не 2.

«Сегодняшняя дата не говорит о том, что должен наступить конец света»

— Сегодняшние пять двоек в дате появляются сразу же после зимнего солнцестояния — 21 декабря, — продолжает Лариса Могила. — Считается, что за три дня до зимнего солнцестояния и три дня спустя наступают магические и мистические даты, когда любой человек может повлиять на ход событий в мировой истории либо изменить собственную судьбу, изменить кардинально свою жизнь. Дата, когда совпадают пять одинаковых чисел, может повлиять на жизнь людей.

Кроме того, именно в эти дни происходит редкое явление: сближаются две очень сильные планеты — Сатурн и Юпитер, которые имеют прямое влияние на жизнь на Земле, на ход мышления человечества в целом. Сейчас происходит переход людей в новую эру. Вступает в силу стихия Воздуха. Это эпоха новых цифровых технологий. Люди, желая того или нет, все чаще будут пользоваться цифровыми технологиями, совершать больше научных открытий.

Когда совпадает так много значимых явлений и дат и все это происходит, когда на календаре такое сакральное число, то, можно сказать: этот день будет иметь очень сильный эффект.

Будут ли катастрофы? Думаю, что масштабных не предвидится. Сегодняшняя дата не говорит о том, что должен наступить конец света. Но именно с этого дня должен начаться переход в новую эпоху.

Что негативного происходит в подобные даты? По всему миру может прокатиться волна народных восстаний, в некоторых регионах Земного шара будут попытки свергнуть власть.

И еще я хочу сказать, что в эти дни людям нужно следить за своими мыслями, потому что именно сейчас они как никогда материальны. Все, что в эти дни будет сказано случайно, может произойти на самом деле. Поэтому будьте, пожалуйста, очень осторожны в словах и желаниях.

В эти дни также наступает очень хорошее время, когда можно избавиться от чего-то старого. В новую эпоху с собой нужно брать лишь то, что будет вам во благо. В эти дни нужно избавляться как от старых вещей, так и от прежнего образа жизни. Или же от людей, которые для вас несут негатив.

— Нужно ли нам опасаться совпадения шести двоек, которое произойдет в 2022 году, — 22.02.2022 и 22.12.2022?

— Да, действительно, в 2022-м «соберутся» сразу шести двоек. Нужно понаблюдать, какие астрономические совпадения будут происходить в тот момент, чтобы сделать конкретные выводы. Ведь такие явления нужно рассматривать в комплексе. Но скажу сразу, что совпадение шести двоек такого эффекта, как с пятью, иметь не будет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том когда, по мнению нумерологов, мог наступить конец света и при чем тут планета Нибиру.

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