«Черные археологи» разграбили остатки города времен Киевской Руси

Руководство Историко-культурного заповедника «Древний Звенигород» (Львовская область) обратилось в полицию с заявлением о разграблении неизвестными места археологических раскопок на территории детинца (центральной укрепленной части) города времен Киевской Руси в Звенигороде. Как правило, раскопки проводятся в теплое время года. Но в данном случае они стартовали в ноябре. В субботу и воскресенье работы не велись. Этим и воспользовались «черные археологи»: в минувшие выходные они провели пиратские раскопки, безвозвратно уничтожив значительную часть древнего оборонительного вала, окружавшего детинец.

— Ученые раскопали 136 квадратных метров оборонительного вала середины XII века, примерно 10 процентов этой площади по-варварски перерыли злоумышленники, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель заповедника Наталья Войцещук. — Там, где орудовали «черные археологи», остатки оборонительного вала полностью разрушены. Не исключено, что они разыскали там древние предметы и унесли их с собой.

— На территории заповедника за деньги Европейского союза сейчас проводится обустройство Историко-культурного парка «Древний Звенигород», — рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь Спасательной археологической службы Мирослава Иваник. — Создание этого парка требует выполнения земельных работ. Поэтому и понадобилось неотложно развернуть археологические раскопки. Наши специалисты как раз на этом специализируются.

Тех, у кого есть сведения о злоумышленниках, разграбивших место раскопок, просим написать нам. Письма отправляйте по адресам электронной почты: [email protected], drevnij. [email protected]

Напомним, недавно в Николаевской области «черные археологи» уничтожили уникальный скифский курган.

Фото Спасательной археологической службы

136

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter