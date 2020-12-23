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Общество и люди

«Просто копия!» Всплыли подробности о «тайной» дочери Кернеса

11:47 23 декабря 2020
Кернес

Бизнесмен Павел Фукс в интервью «Стране» рассказал, что у умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса есть дочь, которая очень на него похожа.

Девочку зовут Соня. Ей 11 лет. Она живет со своей мамой в Лондоне.

По словам Фукса, сыновья Кернеса поддерживают со сводной сестрой взаимоотношения.

«Он (Геннадий Кернес — Авт.) ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она его видела больным. Она на него очень похожа — просто копия! И внешне, и по характеру», — уточнил друг мэра.

Напомним, в Харькове провожают в последний путь Геннадия Кернеса. Рано утром мэра отпели в Благовещенском соборе. С 9 часов утра проходит церемония прощания в Оперном театре.

Проститься с харьковским градоначальником пришло много харьковчан, приехали мэры других городов, политики, народные депутаты. Первые лица государства не присутствуют на траурной церемонии.

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