«А как она сейчас?» В заражении Кернеса заподозрили домработницу

Мэра Харькова Геннадия Кернеса коронавирусом могла заразить домработница. Такое предположение сделал друг умершего Павел Фукс.

«Говорят, что домработница. Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски», — рассказал Фукс в интервью «Стране».

По словам бизнесмена, Кернесу было важно показать, что он не боится пандемии.

Он не хотел останавливать жизнедеятельность Харькова. В то время, когда правительство вводило жесткие карантинные меры, харьковский голова боролся за то, чтобы работало метро, бизнес, чтобы город не останавливался.

«Когда открывали фонтан на День города, я такого количества людей никогда не видел. Все фотографировались, прижимались, обнимались. Из-за этого он пострадал, плюс, эта женщина, которая его одевала», — добавил Фукс.

По словам бизнесмена, о самочувствие самой домработницы ему ничего неизвестно.

Напомним, Геннадий Кернес с середины августа лечился от пневмании в немецкой клинике «Шарите». В декабре наступило улучшение. Врачи говорили родным мэра, что он сможет вернуться в Харьков до Нового года. За два дня до смерти у Кернеса отказали почки. 17 декабря ночью он умер.

Сегодня харьковчане прощаются со своим градоначальником.

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