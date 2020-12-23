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Общество и люди

Бюст Зеленского продают дешевле бюста Порошенко

12:39 23 декабря 2020
Бюсты

В продажу поступил бюст Владимира Зеленского высотой 18 см. Об этом сообщает Telegram-канал «Думская».

Объявление о продаже бюста президента Украины разместили на украинском сайте подарков и сувениров Crafta. Автором лота указан житель Кропивницкого по фамилии Дубиненко. Он оценил скульптуру в 900 гривен. При этом бюст Петра Порошенко высотой 17 см продается за 910 грн, королевы Елизаветы II (25 см, 1200 грн). Но скульптура Зеленского оценивается дороже, чем бюсты Наполеона (12 см, 390 грн), Гитлера (10 см, 400 грн), Риббентропа (17 см, 800 грн), Берии (14 см, 650 грн), Суворова (16 см, 600 грн), Авраама Линкольна (18 см, 850 грн).

Напомним, в Одесской области в рамках декоммунизации переименовали бюст Карла Маркса.

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