«Человек-мем» Анатолий Вассерман «оригинально» прервал молчание в Instagram

Политолог и публицист Анатолий Вассерман, который долгое время отсутствовал в соцсетях, опубликовал в Instagram необычное фото.

Свой собственный снимок, сделанный минутой раньше, Вассерман решил приукрасить. Себя он разрисовал Дедом Морозом, рядом появилась елочка и игрушки.

«Селфи из Ленинграда, актуальное для 23.12.2020», — написал политолог.

До этого Вассерман посещал свой Instagram-аккаунт в июле месяце. Он писал о своем похудении.

Фолловеры раскритиковали политолога за странное восприятие действительности, хамство и цинизм.

Напомним, Анатолий Александрович Вассерман родом из Одессы. Он многократный победитель интеллектуальных телевизионных игр, журналист, политический консультант и блогер. Соведущий программы «Мнения знатоков» на российском телеканале «Столица».

В середине 2000-х личность Вассермана получила популярность в интернете благодаря пришедшему с «Упячки» мему «Онотоле» и шуткам про его жилетку с карманами.

Фото Instagram/wassermaninsta

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