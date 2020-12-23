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Общество и люди

Дмитрий Гордон в интервью с Ходорковским пошутил про Обаму, вызвал недоумение и мемы

13:45 23 декабря 2020
Михаил Ходорковский

Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего главы российской нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и пошутил по поводу одного из его ответов. Этот момент интервью стал шаблоном для мемов.

Во время беседы Дмитрий Гордон применил игру слов, которая вызвала некоторое недоумение у Михаила Ходорковского:

В каких условиях вы сидели?
— Барак.
— Обама…
— Ну типа, — ответил Ходорковский после паузы.

Сеть отреагировала мемами, в который обыгрывается этот момент интервью:

У вас была машина:
— Лада…
— Дэнс?

Второй вариант:

Что вас спасало в колонии?
— Вера…
— Брежнева?

Напомним, в ходе интервью Ходорковский заявил, что Россия должна быть парламентской республикой, а президент ей не нужен, и что Путину «временами будет стыдно».

Фото: скриншот видео

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