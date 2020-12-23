Дмитрий Гордон в интервью с Ходорковским пошутил про Обаму, вызвал недоумение и мемы
Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего главы российской нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и пошутил по поводу одного из его ответов. Этот момент интервью стал шаблоном для мемов.
Во время беседы Дмитрий Гордон применил игру слов, которая вызвала некоторое недоумение у Михаила Ходорковского:
— В каких условиях вы сидели?
— Барак.
— Обама…
— Ну типа, — ответил Ходорковский после паузы.
Барак pic.twitter.com/VQHktihFEG— Александр Гуд (@goode108) December 23, 2020
Сеть отреагировала мемами, в который обыгрывается этот момент интервью:
— У вас была машина:
— Лада…
— Дэнс?
Второй вариант:
— Что вас спасало в колонии?
— Вера…
— Брежнева?
Напомним, в ходе интервью Ходорковский заявил, что Россия должна быть парламентской республикой, а президент ей не нужен, и что Путину «временами будет стыдно».
Фото: скриншот видео363
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter