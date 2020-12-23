Телеведущий Майкл Щур устроил скандал из-за отчества по-русски на сайте МВД Украины

Тележурналист Роман Винтонив (Майкл Щур из «Телебачення Торонто») возмутился тем, что при заполнении формы на сайте Главного сервисного центра МВД Украины необходимо дублировать имя, фамилию и отчество на русском языке.

«Хочу поблагодарить за возможность заказать получение справки о несудимости через интернет. Реально удобно. Спасибо. А теперь хочу обратить внимание на один неприятный момент. Немного контекста: 2020-й год (ну ок — плохой 2020-й год), война с Россией. Весь мир пытается отгородиться от России чем только можно. В Украине уже перестают выдавать паспорта с дублированием на русском языке», — пишет журналист на своей страничке в соцсетях.

Этот пост, по словам Майкла Щура, он адресует не центру МВД, ни самому министерству и его руководителю Арсену Авакову. «Я уверен, что такое дублирование записано в каком-то законе, приказе или постановлении. И никто не делал это добровольно», — пишет журналист и продолжает: «Мой вопрос: почему до сих пор это не отменили? А так — всем хороших праздников».

Под постом он размещает скан формы, где в соответствующей графе с использованием нецензурной лексики выражает свое несогласие с существующим положением дел.

«И в продолжение. Такими методами мы облегчаем россиянам пользование нашими базами. Перестать это все делать и уже им будет труднее. Добавить букву „І“, „Ї“, „Ґ“ — и половина из тех, кому надо, ничего не найдет. Простите — меня разрывает», — добавил он в следующем посте на эту же тему.

Ранее Майкл Щур высмеял музыканта и продюсер Алексея Потапенко (Потапа), который собирался сотрудничать с российской «звездой» Ольгой Бузовой, заявив, что тот вполне может и сам производить калиброванный «продукт» для «тупых» потребителей.

Фото Майкла Щура из социальных сетей.

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