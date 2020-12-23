Тренер сделал себе на лбу татуировку «Кернес жив» и ощутил волну гнева

Накануне похорон мэра Харькова, с которым попрощались 23 декабря, тренер Евгений Ивашко выложил в сеть видео с работой тату-мастера, накалывающего ему на лбу фразу «Кернес жив».

Видео процесса, а также результат работы тату-мастера выложен в TikTok. «Новое тату! Харьков здесь?» — комментирует кадры Ивашко.

После этого на тренера накинулись хейтеры. Да так, что Евгению пришлось отвечать на их гневные комментарии.

«Не понимаю, почему так много хейта словилось. Это — мое тело и я что хочу, то и делаю, в принципе», — говорит Ивашко, тату на лбу которого закрывает пластырь телесного цвета.

Один из интернет-пользователей обратил внимание, что на фото Ивашко что-то не так с глазами.

«Нормальный взгляд, просто так получилось на фотографии, вот и все! Видишь, нормальный», — отвечает тренер, широко открывая глаза.

Напомним, что кинорежиссер Олег Сенцов, говоря о похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса, отметил, что очень бы хотел, чтобы они стали «окончательными похоронами совка».

Фото из соцсетей Евгения Ивашко.

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