Рождество 25 декабря: что нужно сделать, чтобы наступающий год был благополучным

25 декабря римокатолики, протестанты и некоторые православные церкви, живущие по григорианскому календарю, встретят один из главных христианских праздников — Рождество Христово. Во всех западных странах, где большинство населения исповедует католицизм, это выходной день. В 2017 году 25 декабря стал выходным и в Украине.

С появлением на небе первой звезды семья собирается за постным столом

Первоначально Рождество Христово отмечали вместе с Крещением Господним 6 января и этот праздник носил название Богоявление (такая традиция сохранилась до наших дней в Армянской апостольской церкви), но затем в середине IV века Римская церковь начала праздновать Рождество Христово 25 декабря. в ночь с 24-го на 25-е. Такое решение было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году.

По обычаю, зародившемуся еще у древнегерманских народов, у которых вечнозеленые растения символизировали жизнь и плодородие, к Рождеству церкви, дома и улицы украшаются нарядными елками и гирляндами огней — символом света пришедшего в наш мир Спасителя.

С V века существует обычай устанавливать к Рождеству в храмах и домах верующих своеобразные ясли (вертепы) с фигурками новорожденного Иисуса, Богоматери, Иосифа, ангелов, пастухов, пришедших поклониться младенцу, и животных — быка и осла. В средние века появился обычай разыгрывать рождественские представления. Сначала они проводились в храмах как иллюстрации к евангельским текстам, а затем переросли в настоящее самостоятельное театральное действо.

Накануне Рождества, 24 декабря, католики отмечают Сочельник (возможно, от слова «сочиво» — особой зерновой каши с медом, орехами и фруктами; а по другой версии, от старославянского слова «соченя» — лепешка на конопляном масле, которую пекли на Рождество). Утром этого дня верующие посещают последнюю мессу по чину адвента (предрождественского поста), потом дома заканчивают приготовления к празднику и с появлением на небе первой звезды нарядно одетыми (считается, что старая одежда, да еще черного цвета может притягивать в дом беду) собираются семьями за постным столом (поскольку пост у католиков не так строг, как, скажем, у православных, в этот вечер на столе нет только мясных блюд и алкоголя. А в некоторых странах не соблюдается и этот запрет). И хотя уставом не предписывается в этот день не есть до вечерней зари, многие такую традицию соблюдают в память о Вифлеемской звезде, возвестившей о рождении Сына Божьего. Как соблюдают и не считающуюся обязательной традицию ставить на стол 12 блюд по количеству апостолов и числу месяцев в году.

У католиков на столах, за которыми принято собираться всей семьей, в Сочельник обязательны кутья и облатки (пресные рождественские хлебцы в виде тонких пластиночек с вытесненными картинками Рождества Христова). Несколько пластинок кладут на подушечку, наполненную сеном, на середину стола — как напоминание о младенце Иисусе, лежавшем на сене в яслях в пещере Вифлеема.

При наличии в доме камина выполняется еще один обычай, зародившийся во Франции в XII веке. Тогда накануне Рождества вся семья выбирала из свежей древесины, как правило, вишневого дерева полено, которое потом с соблюдением множества специальных ритуалов зажигали в камине. Постепенно эта традиция отмирала, и в наше время настоящее полено стали заменять блюдами, оформленными в виде полена, а чаще всего — специально приготовленным, украшенным сахарными фигурками и листьями, шоколадным рулетом. Лакомство так и называется — «Рождественское полено». Те же, кому повезло с камином, бережно хранят в течение года и используют золу и щепки, оставшиеся после сжигания. Считается, что они способны защищать дом от молнии и вообще всякого зла, а также послужить прекрасным удобрением для домашних растений.

Перед началом ужина читают отрывок из Евангелия о рождении Иисуса Христа. Облатки преломляют, и присутствующие обмениваются их кусочками друг с другом с наилучшими пожеланиями.

За столом обязательно оставляют свободное место для умерших родственников — в память о них ставят тарелочку, на которую тоже кладут облатку.

Не забывают в этот волшебный вечер и о домашних любимцах, некоторые из них, как гласят легенды, в рождественскую ночь обретают дар человеческой речи. Их угощают специально приготовленными облатками розового цвета.

Каждый католик должен поприсутствовать хотя бы на одной из трех служб

А затем верующие отправляются на торжественную рождественскую мессу, которая проходит в ночь на 25 ноября. Первые такие ночные рождественские богослужения относятся к V веку, но к веку XVIII в Западной Европе эта традиция была уже практически забыта. Исключение составляли очень немногие католические страны, в числе которых была, например, Польша. С 1978 года при Папе Иоанне Павле II, который, как известно, был поляком, в Ватикане возобновили проведение ночной рождественской службы. Ее стали проводить по всему миру.

Во многих странах ночную службу называют, как и в Польше, Пастырской. Но существуют и другие названия. Например, в Португалии это «Месса петуха» (богослужение начинается в полночь, которая в этой стране носит название in galli cantu, то есть «после первых петухов»).

В костелах Рождественская служба проходит очень торжественно. Как правило, начинается она с того, что священнослужитель в белом одеянии в полной темноте с зажженной свечой подходит у вертепу с яслями, в которых лежит фигурка младенца Иисуса, и освящает их. После этого в храме зажигают свет. А, например, у лютеран ясли с фигуркой младенца пастор выносит в конце мессы.

Вообще же Рождественская литургия состоит из трех служб — в полночь — Пастырка (в слове от Бога-Отца), на рассвете (во чреве Богоматери) и днем (в душах верующих). Каждый католик должен поприсутствовать хотя бы на одной из этих служб.

Как отмечают Рождество в разных странах

А после службы всех ожидают праздничные столы, которые должны быть богатыми, особенно в первый день Рождества: считается, что тогда и наступающий год будет благополучным.

И конечно, украшением любого рождественского стола на Западе считаются запеченные индейка (в крайнем случае — утка), множество других мясных и рыбных блюд (как, например, обязательно приготовленный перед самой подачей на стол карп у поляков), а также замечательные разнообразные десерты.

И, как у каждой страны есть свои предпочтения в праздничном меню, так и существуют свои особенности в рождественских традициях.

Так, в Мексике принято на Рождество бить посуду, как бы прощаясь с уходящим годом. Здесь повсюду царит веселье с карнавальными шествиями. А в вашу дверь вполне могут постучаться незнакомцы, изображая ищущих ночлега Марию и Иосифа.

А в Норвегии принято прятать в самые дальние углы дома метлы — ведь ими вполне могут воспользоваться как средством передвижения ведьмы или другие злые духи, становящиеся особо активными накануне Рождества.

В Нидерландах смельчаки устраивают на Рождество заплыв в Северном море.

В Дании на Рождество пытаются рисовым пудингом задобрить эльфа Ниссе, который так и норовит присвоить себе рождественские подарки.

Кстати, традиция обмениваться на Рождество подарками является общей для всех стран. Например, итальянцы считают, что от количества врученных подарков напрямую зависит их благополучие в наступающем году. Поэтому здесь подарки дарят не только детям, взрослым родственникам и друзьям, но и незнакомым людям на улице. А англичане даже отмечают день, посвященный подаркам, — 28 декабря.

Принято у католиков и колядование, но, как правило, ходят с колядками и щедривками к родственникам и близким друзьям, неся пожелания благодати Божьей. За это хозяева одаривают колядующих небольшими презентами. Чего не скажешь, например, о США, где колядки, щедривки и рождественские гимны звучат на улицах практически повсеместно. Здесь же собираются средства для благотворительных целей, а детишки гурьбой ходят от дома к дому, поздравляя хозяев и получая от них в подарок сладости.

Торжества католической церкви продолжаются в течение восьми дней (с 25 декабря по 1 января), которые называются Октавой Рождества Христова. В течение этого периода церковь вспоминает некоторых святых, которые были свидетелями Иисуса, или, как их еще называют, «товарищами Христа» (например, святого апостола и евангелиста Иоанна и других), вифлеемских детей-мучеников, убитых по приказу царя Ирода (28 декабря). Празднуются день Святого Семейства, утвержденный Папой Римским Бенедиктом XV в 1921 году (30 декабря), и торжество Пресвятой Богородицы (1 января).

А вообще рождественское время продолжается до Крещения, которое католики отмечают 6 января. И все это время духовенство на литургии облачается в белое одеяние.

Чего нельзя делать в Святки

В течение этого периода ни в коем случае нельзя сердиться, носить в сердце обиду, ссориться и использовать бранные слова.

Нельзя, по крайней мере в первые праздничные дни, выполнять тяжелую и грязную работу. Лучше отложить на потом и другие, не требующие срочного выполнения, домашние дела, например, шитье и рукоделие.

Существуют и запреты, которые разносит народная молва. Например, категорически запрещено в рождественский период ходить в лес на охоту. Нарушитель этого правила может вообще не вернуться из леса с добычей или без нее…

Что можно делать

Лучше всего это время посвятить Богу, родным и близким людям и посильной помощи тем, кто в ней нуждается. И порадоваться празднику и красоте, которая нас окружает в эти дни.

«ФАКТЫ» рассказывали также о традициях другого католического праздника, который называется Непорочное зачатие Девы Марии.



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