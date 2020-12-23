Рождественская реклама довела до слез растроганных пользователей сети

Рождественский рекламный ролик немецкой фармацевтической компании DocMorris стал настоящим хитом сети, набрав почти 14 миллионов просмотров на YouTube. Как пишет британское издание Daily Mirror, растроганные пользователи из разных стран называли его «лучшей рекламой в истории». Люди массово признавались, что не могли сдержать слез — настолько эмоциональными были эти кадры.

По сюжету пожилой человек, осознав, что приближается Рождество, начинает тренироваться с гирей. Поначалу у него ничего не выходит, он даже не может поднять тяжелый груз. Но он упорно продолжает заниматься, и дела у него идут все лучше и лучше. За ним следит заинтригованная соседка, которая ябедничает дочери пенсионера о том, чем занимается ее отец. Наконец старик приходит к дочке на Рождество в гости, и она понимает, почему он так стремился восстановить физическую форму. Дедушка дарит внучке большую рождественскую звезду и поднимает девочку вверх, чтобы она могла надеть ее на верхушку елки.

«Из-за этой рекламы я плакала прямо за рабочим столом. Показала троим коллегам — и у них у всех дело тоже закончилось слезами. Совершенно очаровательно!», «Это самая прекрасная реклама, какую я когда-либо видел», «Я не плачу — мне просто рождественская звезда в глаз попала», «Немцы в этом году победили в конкурсе на лучшую рождественскую телерекламу» — писали в комментариях.

Кто-то отметил, что этот короткий ролик продуман и снят лучше, чем большинство полнометражных фильмов за последние пять лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Британцев разозлила социальная реклама с тяжелобольным Санта-Клаусом в реанимации.





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