«Карат подбежал ко мне, уткнулся мордой, и я разрыдалась от счастья»

Эта история вполне могла бы стать сценарием фильма — драматичного, душещипательного, но со счастливым концом. Началась она еще в 2008 году, когда киевлянка Серафима Петрова, гуляя по Гидропарку, увидела прелестного щенка и забрала его домой. Карат рос активным и послушным, любил хозяйку, обожал ходить с ней на прогулки. При его спокойном характере Серафима даже не пользовалась поводком. Но однажды мальчишки бросили петарду, и громкий звук настолько испугал пса, что он убежал. Домой Карат не вернулся, хотя прекрасно знал дорогу. Много лет спустя выяснилось, что испуганную собаку в тот злосчастный день сбила машина. Карата спасли волонтеры и, подлечив, отдали новому хозяину в частный дом. И тут для пса, привыкшего к любви и заботе, начался ад — его посадили на короткую цепь, почти не кормили, не убирали территорию — несчастное животное вынуждено было спать в собственных экскрементах. А еще собаку сильно избивали. Соседи, видевшие эти экзекуции, засняли издевательства на камеру и опубликовали в соцсети. То видео и стало для Карата спасением.

«Это старое объявление, собака уже у новых хозяев»

— Этого щенка я приютила 12 лет назад, когда ему был всего месяц от роду, — рассказывает «ФАКТАМ» киевлянка Серафима Петрова. — Гуляя с мужем, мы увидели крупную рыжую собаку, а рядом с ней — двух резвящихся щенков. Один особенно понравился — темненький, пушистенький. Подозвала его — подбежал ластиться. Очень хотела забрать его, но муж был против и буквально за руку оттащил меня от собак. Я не сдалась, на следующий день приехала туда снова и забрала малыша. Так Карат попал в нашу семью.

Он рос чудо-псом: активный, ласковый, очень дружелюбный. Знал много команд, никогда не был агрессивным. Я была настолько в нем уверена, что даже отпускала гулять одного. Каждый раз Карат возвращался с прогулки ровно через полчаса и скреб лапой в дверь квартиры. Вот какой организованный!

— Как же он потерялся?

— Это было предновогоднее время, мы вместе пошли на прогулку. Я остановилась возле ларька купить колбасы к празднику. Вдруг рядом взорвалась петарда. Я сама напугалась и не сразу увидела, что Карата рядом нет. Громкий звук так испугал его, что пес рванул куда глаза глядят. Я увидела только мелькнувший хвост. Долго ходила и звала — не откликнулся. Продолжила поиски и на следующий день, и потом…

Расклеивала объявления с его фотографией, спрашивала у людей, искала на форумах и объявлениях о найденных животных — все напрасно. Прекратила активные поиски только через год. Но все равно время от времени просматривала объявления о потеряшках в соцсетях. И вот в 2010 году читаю на форуме пост: мол, волонтеры спасли пса, попавшего под машину на Троещинском рынке. Глянула на фотографию собаки с перебинтованной головой и мгновенно узнала Карата. Сразу же стала звонить по указанному номеру. Но, увы, было поздно. «Где вы были целый год? Это старое объявление, собака уже у новых хозяев», — заявила мне волонтер. Она рассказала, что животное отдали мужчине в пригород Киева. «С песиком все хорошо, он в частном доме. Телефон новых хозяев я вам не дам, не нужно их тревожить. Я с ними на связи и уверяю: ваш Карат счастлив», — сказала она. Я сгоряча хотела ехать и разыскивать своего пса по дворам (название населенного пункта мне сказали), а потом передумала. Решила: если уж волонтер убеждена, что ему там хорошо, что Карат у любящих хозяев, пусть так и будет. Ведь не могла же я представить, что «любящие хозяева» окажутся садистами.

Серафима не один год разыскивала пропавшую собаку

— Соседи той женщины, у которой оказался пес, часто видели, что она его бьет, — рассказывает волонтер, руководитель общественной организации «Животные в законе» Ирина Мурга. — Они даже вызывали патрульных, но результата это не дало. У нас есть закон, где предусмотрена административная и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, но абсолютно не налажен механизм изъятия. Если по-хорошему, при подозрении на издевательство полиция должна приезжать вместе с ветеринаром, который сразу осматривал бы животное, определял, обращались ли с ним жестоко и нужно ли его изымать. Полицейский, не будучи специалистом, не может определить состояние животного, степень его истощения, есть ли заболевания. Были случаи, когда я обращалась в полицию, показывала сделанное тайком фото, где у собаки, сидящей на тяжеленной цепи без возможности двигаться — кровавое месиво вместо шеи. А правоохранители отвечали: «Ничего не можем сделать. Нет состава преступления». Тогда мне приходилось самой нарушать закон. Я пробиралась ночью на территорию, где держали пострадавшую от изуверов собаку, и забирала ее. При этом все фиксировала на видео, чтобы мне потом не заявили, что я украла золотую лопату со двора. И только потом я писала заявление в полицию, присовокупив к нему заключение ветеринара о состоянии животного. Если все делать по закону (сначала заявление, потом его рассмотрение, постановление суда об изъятии), то садисты-хозяева могут просто убить бедняжку, чтобы не отвечать за свои действия, а потом соврать, что она сбежала.

В истории с Каратом соседи неоднократно пытались вразумить тетку, которая его истязала, но она отвечала, что это не их дело. Тогда они сняли все на видео и выложили в соцсеть, на городскую страничку Ирпеня. Я связалась с автором съемки и узнала от него, что садистка, избив пса, палкой выгнала его со двора, и тот как раз лежит под ее калиткой, снаружи. Нельзя было упускать такой шанс. Я примчалась и забрала собаку. Животное было очень контактным, сразу пошло на руки. Но состояние здоровья у него, конечно, было страх и ужас — пес был весь в колтунах и засохших фекалиях, худой настолько, что выпирали кости. Все тело в ссадинах и гематомах, на голове шишка. И, по заключению врача, очень серьезные проблемы с поджелудочной от постоянного недоедания.

Собаку я оставила в клинике, а сама занялась его хозяйкой. Связалась с нашим участковым, и он взялся за это дело. Мы вместе поехали к ней, предъявили видео. Тетка рассказала, что собаку десять лет назад привез ее бывший муж, посадил на цепь. И да, говорит, я действительно била животное. В последний раз за то, что пес съел курицу. Скажу сразу — это ложь. Первые два дня в клинике Карат, простите за подробность, испражнялся полиэтиленовыми пакетами — это единственное, что он до этого ел.

Угрызений совести женщина явно не испытывала. Злилась только на «сволочей-соседей», которые ее «слили». Кстати, соседи говорят, что первые восемь лет хозяйка нормально относилась к собаке, а когда ее бросил муж (тот самый, который когда-то привез Карата), она начала избивать животное. Видимо, сгоняла злость…

«То жуткое видео я случайно увидела на сайте зоозащитников…»

— Когда волонтер показала мне то видео, я поехал с ней, — рассказывает «ФАКТАМ» старший участковый Ирпенского райуправления полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области Марк Гуменюк. — Поговорил с хозяйкой собаки, составил админпротокол за жестокое обращение с животным. Скоро должно быть решение суда. Женщине придется выплатить штраф за правонарушение. На моей практике это первое подобное дело. Зачастую люди просто не знают, что существует статья о защите прав животных от жестокого обращения. Хорошо, что в этот раз подключились волонтеры и собаку удалось спасти.

«В нашей практике это первый случай, когда нарушитель понесет наказание за жестокое обращение с животными», — говорят ирпенские правоохранители. Фото предоставлено Ириной Мургой

— То жуткое видео я случайно увидела на сайте зоозащитников, — объясняет Серафима. — Хотя ведь ничего случайного не бывает, правда? Это был знак свыше. Правда, до конца я не досмотрела — не могла выдержать, как скулит и плачет пес, которого бьют. Мельком глянула на фото собаки уже из ветклиники, потом присмотрелась, увидела знакомые черты — светлые дуги бровей, косую полоску на груди, белую бородку… И меня затрясло: это был мой Карат! Я сразу позвонила волонтеру Ирине, объяснила, что у них, похоже, находится моя собака, попросила ее прислать мне побольше фотографий. Взамен выслала ей снимки моего Карата, когда он был щеночком. Мы обе сравнили фото, и все сомнения отпали: это был он!

Я помчалась в Ирпень, в ветклинику. Карат сразу подбежал ко мне и уткнулся в меня мордой. Я разрыдалась от счастья. Мы стояли в обнимку минут пять. Или десять… Не знаю, время остановилось. Ни секунды сомнений, что это мой пес, не было. Позже и кинологи подтвердили, что щенок на моих фото и спасенная собака — одно и то же животное.

Я хотела сразу забрать Карата домой, но врачи оставили его в ветклинике еще на несколько недель — пролечить, восстановить нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта, сделать прививки, чипировать. И вот, наконец, через 11 лет после его потери я смогла забрать своего любимца. Ну, что вам сказать? Конечно, он очень изменился за это время. Из активного, спокойного, веселого пса превратился в запуганное создание, которое не доверяет людям. Когда на улице я хотела бросить палочку, чтобы поиграть, Карат прижался животом к земле, опустил уши и заскулил. Палок боится панически. А по отношению к другим собакам начал иногда вести себя агрессивно, чего раньше никогда не наблюдалось. Поэтому теперь гулять его самого не пускаю, только на поводке.

Карат наконец-то в безопасности — с любимой хозяйкой. Фото из семейного альбома

А еще очень заметно, как сильно он голодал. Поначалу просто невозможно было с ним выйти на улицу — он хватал буквально все, что видел на земле, и глотал, не разжевывая. Только сейчас, спустя несколько недель, перестал. Понял, что дома его накормят. Мне очень греет сердце, что начали возвращаться его детские привычки. Например, когда он заинтересован или недоволен, то поочередно двигает своими белыми бровками вверх-вниз. С детства так делал, мы всегда над этим смеялись. А еще узнает любимые игрушки. Я нашла его старенький маленький мячик-пищалку, и Карат с ним просто не расстается, какие игрушки ему ни покупай. Если кто-то возьмет этот мячик, он скулит и ворчит, требует отдать.

Мои дети — десятилетний сын и восьмилетняя дочь — души в нем не чают. Вместе со мной ходят его выгуливать, играют с ним. Мы начали ходить на тренировки к кинологу, выравнивать психологические проблемы, обучать, дрессировать. Работы предстоит много, но меня это не пугает. Главное — Карат снова дома, в безопасности, с семьей, которая его очень любит и никому в обиду не даст.

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