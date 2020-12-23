"Грех такое говорить": скандальный пост Сенцова о Кернесе вызвал бурную реакцию в сети

Режиссер Олег Сенцов попал под шквал критики в соцсетях после того, как сравнил похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса с похоронами «совка». В комментариях на странице Сенцова бушуют страсти, многим не понравились намеки Сенцова о том, что Украине предстоит еще немало похорон.

В топовые вырвались реплики о том, что желать смерти кому-либо — грех.

Ряд комментаторов восприняли пост Сенцова как надругательство над памятью Кернеса.

Кроме того, Сенцова упрекнули, что якобы он не дотягивает до Кернеса по уровню, а значит, не может высказывать столь категоричные мнения.

Также прозвучало мнение, что критиковать Кернеса стоило при жизни, а не посмертно.

Впрочем, были среди комментаторов и солидарные с Сенцовым.

Напомним, по оценкам очевидцев, на прощание с Кернесом пришло более ста тысяч человек (по подсчетам полиции — 110 тысяч). Траурную церемонию в театре пришлось продлить до пяти часов вместо четырех, а выносили гроб Кернеса на улицу под аплодисменты.

Фото city.kharkov.ua

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