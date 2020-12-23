28.24 / 28.50 34.22 / 34.70
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

"Грех такое говорить": скандальный пост Сенцова о Кернесе вызвал бурную реакцию в сети

19:16 23 декабря 2020
кернес

Режиссер Олег Сенцов попал под шквал критики в соцсетях после того, как сравнил похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса с похоронами «совка». В комментариях на странице Сенцова бушуют страсти, многим не понравились намеки Сенцова о том, что Украине предстоит еще немало похорон.

В топовые вырвались реплики о том, что желать смерти кому-либо — грех.

Ряд комментаторов восприняли пост Сенцова как надругательство над памятью Кернеса.

Кроме того, Сенцова упрекнули, что якобы он не дотягивает до Кернеса по уровню, а значит, не может высказывать столь категоричные мнения.

Также прозвучало мнение, что критиковать Кернеса стоило при жизни, а не посмертно.

Впрочем, были среди комментаторов и солидарные с Сенцовым.

Напомним, по оценкам очевидцев, на прощание с Кернесом пришло более ста тысяч человек (по подсчетам полиции — 110 тысяч). Траурную церемонию в театре пришлось продлить до пяти часов вместо четырех, а выносили гроб Кернеса на улицу под аплодисменты.

Фото city.kharkov.ua

1178

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кернес

В последний момент? Зеленский отказался приехать на похороны Кернеса

жена Винника Таюне

Жена Олега Винника неожиданно покривлялась на сцене

Григорий Чапкис

Испугавшийся смерти Чапкис опубликовал селфи с больничного ложа

кернес

"Грех такое говорить": скандальный пост Сенцова о Кернесе вызвал бурную реакцию в сети

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер