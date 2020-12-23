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Общество и люди

Тренер с тату в честь Кернеса рассказал, почему «увековечил» на себе память о мэре Харькова

20:09 23 декабря 2020
Евгений Ивашко

Харьковский тренер Евгений Ивашко выложил в сеть, как ему на лбу делают татуировку «Кернес жив», и объяснил, что таким образом почтил большой вклад мэра в развитие города. Об этом сообщает Telegram-канал «Харьков Life».

Ивашко подтвердил, что татуировка «Кернес жив» — настоящая. Как он отметил, фраза не зря созвучна со знаменитым высказыванием «Цой жив», которое посвящено лидеру легендарной рок-группы «Кино» и возникло после его смерти.

«Это великий человек, я считаю, как Виктор Цой. Он всегда останется жив в нашем сердце», — прокомментировал Ивашко личность Кернеса.

«Он делал много на самом деле», — добавил тренер по поводу вклада городского головы в развитие Харькова.

Напомним, во время похорон Кернеса раздались залпы фейерверка.

Фото: скриншот видео

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