Парень потратил 100 тысяч долларов на 32 пластические операции, чтобы выглядеть, как сказочный эльф

29-летней Луис Падрон из Аргентины потратил более 100 тысяч долларов на 32 пластические операции, чтобы выглядеть, как сказочный эльф из фильмов и книг в жанре фэнтези. Как сообщает издание Daily Star, Падрон стремился стать эльфом из-за тяжелого детства. В попытке убежать от жестокой реальности он погружался в мир кино, читал сказки, легенды и мифы. Поначалу юноша красил волосы в необычные цвета, использовал контактные линзы и накладывал макияж. Но этого ему было мало. И он начал более кардинально менять внешность.

Первым делом Луис исправил форму носа, а затем нарастил себе «настоящие» эльфийские уши (хотя иногда все еще использует и накладные). По его словам, это было довольно болезненно. Парень также изменил форму глаз, сделал подтяжку лица и шеи. И уже шесть раз менял цвет глаз.

На достигнутом Падрон останавливаться не собирается. В будущем 2021 году он планирует еще несколько процедур и операций — в том числе имплантацию лицевой 3D-маски для совершенной симметрии.

Фото @luispadron.elf/Instagram

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