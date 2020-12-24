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Общество и люди

Льготники-некиевляне смогут бесплатно ездить в столичном транспорте до 1 июля

16:23 24 декабря 2020
Транспорт

Киевский городской совет продлил до 1 июля 2021 года возможность льготного проезда в общественном транспорте столицы для жителей других городов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

За продление льгот проголосовали 104 депутата. В результате изменения внесли в целевую программу «Забота. Навстречу киевлянам», рассчитанную на 2019−2021 годы. До этого планировалось, что с начала 2021 года льготники без столичной прописки уже не могли бы бесплатно пользоваться киевским общественным пассажирским транспортом.

«Но это — и жители Киевской области, работающие в Киеве, и ветераны-защитники, которые приезжают в столицу и другие льготники, которые не проживают в Киеве. Поэтому мы продлили для них возможность пользоваться льготным проездом», — отметил городской голова Киева Виталий Кличко.

На льготный проезд в могут рассчитывать пенсионеры, чернобыльцы, люди с инвалидностью, участники боевых действий, участники АТО и некоторые другие категории.

Напоминаем, это уже не первая отсрочка отмены льготного проезда для некиевлян.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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