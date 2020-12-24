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Общество и люди

"Как называется этот вирус?": еще один харьковчанин сделал себе тату с Кернесом

18:31 24 декабря 2020
«Как называется этот вирус?»: еще один харьковчанин сделал себе тату с Кернесом

В Харькове множится число поклонников умершего мэра Геннадия Кернеса, готовых увековечить его имя в татуировке. После того, как имя Кернеса появилось на лбу тренера Евгения Ивашко, его примеру последовал еще один спортсмен.

Однако он решил не ограничиваться одной строкой с именем мэра и набил на руке настоящее произведение «тату-искусства», представляющее собой градоначальника в костюме и с легкой небритостью на лице.

В одной руке «тату-Кернес» держит булаву, а пальцы другой сложены в привычный для мэра знак победы.

Видео процесса нанесения рисунка появилось в городском Telegram-канале «Харьков Life».

«В честь лучшего правителя города… Ты в наших сердцах», — сопровождает кадры комментарий.

После этого в сети начали интересоваться, как называется вирус, провоцирующий людей на столь неоднозначное почтение памяти Геннадия Кернеса.

Напомним, во время похорон мэра на городском кладбище неизвестные устроили салют.

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