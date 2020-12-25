Выставка «Різдво, казки та чудернацькі звірі» и лучшие фильмы 2020 года: куда пойти в Киеве в выходные
В музее-мастерской Ивана Кавалеридзе проходит выставка «Різдво, казки та чудернацькі звірі» украинской художницы Оксаны Фурсы.
Адрес: ул. Андреевский спуск, 21.
Цена: от 10 грн.
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25 декабря в 12:00 в Театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра состоится спектакль «Даринка, Гриць та Нечиста сила».
Адрес: Броварской пр-т, 25.
Цена: от 30 грн.
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До 6 января в кинотеатре «Жовтень» пройдет показ лучших фильмов 2020 года: «Атлантида», «Паразити», «Мої думки тихі», «Земля блакитна, ніби апельсин», «Портрет дівчини у вогні», «Мій друг містер Персіваль», «Однієї чарівної ночі», «Про нескінченність», «Озеро диких гусей», «Забуті», «Пофарбоване пташеня».
Адрес: ул. Константиновская, 26.
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До 10 января в WTT Foundation проходит выставка сюрреализма и метафизической живописи венгерского художника Ботонда Кересзтеси P.C.P.-Professional Camouflage Painters.
Адрес: ул. Стрелецкая, 4—6.
Вход свободный.
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До 13 января в галерее The Naked Room проходит персональная выставка художника Дениса Саливанова Semi Life.
Адрес: ул. Рейтарская, 21.
Вход свободный.
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До 24 января в Voloshyn Gallery проходит выставка Ильи Исупова «Не смешно».
Адрес: ул. Терещенковская, 13.
Вход свободный.
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До 29 января в Музее Марии Заньковецкой проходит выставка молодых художниц Анны Филей и Марии Кайдаш «Очима в сучасний театр».
Адрес: ул. Б. Васильковская, 121, м. «Палац «Україна».
Цена: 20—40 грн.
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До 31 января в Dymchuk Gallery проходит выставка фотографий и живописи художника Антона Саенко.
Адрес: ул. Ярославская, 21.
Вход свободный.
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До 21 февраля в Центре современного искусства М17 проходит выставка работ номинантов первой в Украине профессиональной скульптурной премии — М17 Sculpture Prize.
Адрес: ул. Антоновича, 102—104.
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До 7 марта в Довженко-Центре проходит кинематографический мультимедийный проект «Полеты во сне и наяву», посвященный одноименному фильму Романа Балаяна и эпохе, во время которой он создавался.
Адрес: ул. Васильковская, 1.
Цена: 80 грн.7
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