Выставка «Різдво, казки та чудернацькі звірі» и лучшие фильмы 2020 года: куда пойти в Киеве в выходные

В музее-мастерской Ивана Кавалеридзе проходит выставка «Різдво, казки та чудернацькі звірі» украинской художницы Оксаны Фурсы.

Адрес: ул. Андреевский спуск, 21.

Цена: от 10 грн.

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25 декабря в 12:00 в Театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра состоится спектакль «Даринка, Гриць та Нечиста сила».

Адрес: Броварской пр-т, 25.

Цена: от 30 грн.

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До 6 января в кинотеатре «Жовтень» пройдет показ лучших фильмов 2020 года: «Атлантида», «Паразити», «Мої думки тихі», «Земля блакитна, ніби апельсин», «Портрет дівчини у вогні», «Мій друг містер Персіваль», «Однієї чарівної ночі», «Про нескінченність», «Озеро диких гусей», «Забуті», «Пофарбоване пташеня».

Адрес: ул. Константиновская, 26.

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До 10 января в WTT Foundation проходит выставка сюрреализма и метафизической живописи венгерского художника Ботонда Кересзтеси P.C.P.-Professional Camouflage Painters.

Адрес: ул. Стрелецкая, 4—6.

Вход свободный.

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До 13 января в галерее The Naked Room проходит персональная выставка художника Дениса Саливанова Semi Life.

Адрес: ул. Рейтарская, 21.

Вход свободный.

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До 24 января в Voloshyn Gallery проходит выставка Ильи Исупова «Не смешно».

Адрес: ул. Терещенковская, 13.

Вход свободный.

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До 29 января в Музее Марии Заньковецкой проходит выставка молодых художниц Анны Филей и Марии Кайдаш «Очима в сучасний театр».

Адрес: ул. Б. Васильковская, 121, м. «Палац «Україна».

Цена: 20—40 грн.

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До 31 января в Dymchuk Gallery проходит выставка фотографий и живописи художника Антона Саенко.

Адрес: ул. Ярославская, 21.

Вход свободный.

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До 21 февраля в Центре современного искусства М17 проходит выставка работ номинантов первой в Украине профессиональной скульптурной премии — М17 Sculpture Prize.

Адрес: ул. Антоновича, 102—104.

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До 7 марта в Довженко-Центре проходит кинематографический мультимедийный проект «Полеты во сне и наяву», посвященный одноименному фильму Романа Балаяна и эпохе, во время которой он создавался.

Адрес: ул. Васильковская, 1.

Цена: 80 грн.

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