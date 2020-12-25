Сергей Притула спел матерную песенку про Путина

Шоумен Сергей Притула, принявший участие в программе Янины Соколовой, обсудил с журналисткой выступление российского президента на пресс-конференции, во время которой Владимир Путин, в частности, заявил о «дальнейшей поддержке Донбасса».

«Я каждый раз слушаю эту х. ню и каждый раз нахожу в ней что-то новое. — говорит Притула в эфире программы „Вечер с Яниной Соколовой“. — Мне кажется, мы начали забывать, мы перестали делать маленькие глупости… Идут года, мы становимся какими-то черствыми…»

Потом, наклоняясь ближе к Соколовой, он продолжает: «Давай вот сейчас мы вместе, ты и я, тихонечко… Путин — х… ло… Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла…»

Напомним, что недавно Сергей Притула стал целью для очередной шутки «Квартала 95» — «кварталовцы» высмеял политические амбиции шоумена, который баллотировался на выборах мэра Киева. При этом Евгений Кошевой сказал, что из шоумена политик может получиться или нет. Мол, этот как с Зеленским: до сих пор интрига.

Фото со странички Сергея Притулы в соцсетях.

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