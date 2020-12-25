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Общество и люди

Сенцову отомстили за Кернеса оскорбительной песней

14:48 25 декабря 2020
Тарик Незалежко

Блогер, который называет себя Тарик Незалежко, написал и исполнил оскорбительную песню в ответ Олегу Сенцову, который в день похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса упомянул о «похоронах совка».

«Эта песня — ответ Олегу Сенцову и посвящается Геннадию Кернесу», — говорит блогер и исполняет песню, в которой, в частности, говорится, что мэр Харькова «был счастливый человеком» потому, что «фильмы Сенцова не смотрел», а занимался «харьковским проектом». Он также нелицеприятно высказался о фильме крымского кинорежиссера.

Напомним, что тренер Евгений Ивашко сделал себе на лбу тату с фразой «Кернес жив» и объяснил критикам, почему так поступил.

Причем, он был не одинок — другой харьковский спортсмен также набил себе тату с Кернесом, не ограничившись надписью с именем мэра Харькова. Он набил на руке изображение мэра в костюме и с легкой небритостью на лице. В одной руке «тату-Кернес» держит булаву, а пальцы другой сложены в привычный для мэра знак «V» — победа.

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