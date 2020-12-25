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Общество и люди

Сын Кернеса рассказал о сестре-двойняшке отца

15:21 25 декабря 2020
Геннадий Кернес

У покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса есть сестра-двойняшка Виктория, которая живет в Москве. Об этом в интервью Стране сообщил сын Кернеса Даниил Привалов.

По его словам, они очень похожи.

Привалов также рассказал курьезную историю, связанную с внешним сходством отца и его сестры.

«Мне как-то звонит один приятель из аэропорта — в ужасе. Говорит, представляешь, видел только что Кернеса в кудрях и четвертым размером груди. Я его успокоил, и объяснил, что это двойняшка», — рассказал он.

Виктория Кернес

Ранее в интервью харьковскому ресурсу классный руководитель мэра Зинаида Сиренко рассказывала, что Кернес с сестрой учились в 82-й гимназии и ходили в один класс. Девочка была очень болезненной.

Напомним, ранее стало известно о несовершеннолетней дочери Геннадия Кернеса Софии. Она с матерью живет в Лондоне.

Фото 2day.kh.ua/

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