"Страну не перепутали?": сеть возмутили поздравительные открытки к 23 февраля в киевском супермаркете
Киевлянка Татьяна Наконечная с удивлением обнаружила в магазине одной из популярных сетей поздравительные открытки с 23 февраля. Их фото она опубликовала в сети, сопроводив вопросом к торговой сети
«У вас там все нормально? Ничего не перепутали? Страну, например», — написала она.
В комментариях пользователи отметили, что и сами видели подобные открытки в других магазинах своего города, но объясняют это царящим в стране плюрализмом и веяниями рынка.
«Как отмечали, так и отмечают. Как поздравляли, так и будут», — констатировала одна из пользовательниц.
Однако нашлись и те, кто решил отказаться от покупок в конкретном магазине, а также те, кто допустил — такое происходит потому, что действующей власти «какая разница», а тем временем «вата повсюду».
Напомним, День Вооруженных сил Украины отмечают 6 декабря.237
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