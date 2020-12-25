"Страну не перепутали?": сеть возмутили поздравительные открытки к 23 февраля в киевском супермаркете

Киевлянка Татьяна Наконечная с удивлением обнаружила в магазине одной из популярных сетей поздравительные открытки с 23 февраля. Их фото она опубликовала в сети, сопроводив вопросом к торговой сети

«У вас там все нормально? Ничего не перепутали? Страну, например», — написала она.

На этой открытке с "гордостью" представлено современное российское вооружение

В комментариях пользователи отметили, что и сами видели подобные открытки в других магазинах своего города, но объясняют это царящим в стране плюрализмом и веяниями рынка.

«Как отмечали, так и отмечают. Как поздравляли, так и будут», — констатировала одна из пользовательниц.

Однако нашлись и те, кто решил отказаться от покупок в конкретном магазине, а также те, кто допустил — такое происходит потому, что действующей власти «какая разница», а тем временем «вата повсюду».

Напомним, День Вооруженных сил Украины отмечают 6 декабря.

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