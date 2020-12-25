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Общество и люди

"Он исполнил мою мечту": в Харькове парень съехал с горки в ванну с оливье

21:07 25 декабря 2020
Скрин видео

В Харькове, где в отличие от Киева, выпал предновогодний снег, парень похайповал на горке.

Видео, выложенное в местный Telegram-канал, свидетельствует, что сани «наездник» заменил ванной с… оливье на стенках.

«Красава», «Классно! Позитивно!», — отозвались комментаторы, а один из них, подписавшийся как Dima, даже признался, что неизвестный исполнил его собственную мечту.

Сам же герой видео признался, что любимый салат оказался приятным не только на ощупь, но и на вкус.

Напомним, ранее стало известно, что салат «Оливье» на Новый год присутствует на столе даже у балерины Екатерины Кухар.

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