Семейная жизнь не пошла на пользу: женившийся на кукле бодибилдер сдал "супругу" в ремонт

Личное счастье бодибилдера Юрия Толочко, который в ноябре женился на секс-кукле Марго, пошатнулось, так как Марго неожиданно сломалась спустя всего месяц после свадьбы, пишет Daily Star.

Юрий был вынужден отправить ее в ремонт в другой город, и теперь очень переживает, что Новый год проведет в разлуке с любимой. Неизвестно, что конкретно сломано у Марго, однако, судя по переживаниям Юрия, кукла серьезно повреждена.

Толочко рассказал, что порой был слишком строг с женой: например, он запрещал ей заводить собственный аккаунт в Instagram.

«Возможно, я слишком эгоистичен. Но в этом и заключается прелесть Марго: ей без разницы, когда я так с ней поступаю», — откровенно признался Юрий.

Пользователи в соцсетях активно обсуждают данную новость.

Отметим, что аккаунт в соцсети от лица Марго ведет сам Юрий и периодически рассказывает об их отношениях от ее лица. Бодибилдер всегда настаивал на том, что относится к возлюбленной как к настоящему человеку — ходит с ней на свидания и уделяет все положенное внимание даже несмотря на то, что не может в полной мере получить взаимности.

Как писали «ФАКТЫ», в ноябре живущий в Казахстане 35-летний бодибилдер, которого многие пользователи Сети называют «двоюродным братом Коннана МакГрегора», решил жениться на резиновой женщине Марго.

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