Неоправданная жестокость: девятилетнюю сироту наказали за долги отца

В Китае суд признал девятилетнюю девочку ответственной за долги ее казненного отца и вынес против нее ряд запретов. Об этом пишет старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post.

Так, мужчина был отправлен за решетку за убийство жены и тещи. Приговор ему вынесли еще в 2013 году. Незадолго до преступления мужчина продал квартиру за 84 тысячи долларов, но после убийства на жилье был наложен арест, а покупатель, отдав деньги, никакой квартиры не получил.

Он обратился в суд, который решил, что девочка Чен Ман, которой не исполнилось и десяти лет, унаследовала не только имущество отца, но и его долги. После того как ребенок не смог выплатить долг, ей запретили пользоваться самолетами и высокоскоростными поездами, а также наложили ряд других запретов.

Однако вскоре история попала в местные СМИ, вызвала большой общественный резонанс и вынудила власти вмешаться в ситуацию. Суд пересмотрел решение, учитывая обстоятельства совершенного отцом девочки преступления, и извинился перед ней.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Украине суд отменил штраф из-за отсутствия водителя на видео, сделанном с помощью системы автофиксации.

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