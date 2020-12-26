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Общество и люди

Красавица в белом купальнике: жена олигарха Ярославского похвасталась фото совместного с мужем отдыха на Мальдивах

13:35 26 декабря 2020
Жена Ярославского

Украинский бизнесмен Александр Ярославский и его жена Марина проводят отпуск на Мальдивах. Об этом сообщает «ГОРДОН».

Сделанные во время отдыха фото с пляжей Мальдив жена бизнесмена опубликовала в своем Instagram.

«Очень тепло, на этой неделе были дожди, но на следующей передают солнце», — написала Марина.

Александр Ярославский и Марина Свентицкая, разница в возрасте между которыми составляет 29 лет, познакомились 14 лет назад. После 12 лет совместной жизни бизнесмен сделал предложение — свадьба была в Лондоне. Для Ярославского этот брак — третий. Пара воспитывает троих детей — двух дочерей и сына.

Ранее сообщалось, что харьковский бизнесмен Александр Ярославский вошел в ТОП-10 богатейших украинцев, составленный Forbes.

Фото: instagram.com/marinka/

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