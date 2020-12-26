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Общество и люди

Папа Римский помог с бизнесом: лайк Понтифика позволил девушке монетизировать блог

14:12 26 декабря 2020
Папа Римский

Папы Римский Франциск лайкнул снимок Instagram-дивы Наталии Гариботто, в результате число ее подписчиков возросло на 600 тысяч. Об этом сообщает Page Six.

Понтифик поставил лайк фото Наталии Гариботто, специализирующейся на выкладывании фотографий в бикини, а также делящейся в соцсети кадрами «прожигания жизни».

До этого ее аккаунт не пользовался особой популярностью, но после того, как Папа Римский поставил лайк фотографии, где Гариботто позирует в бикини, ситуация резко изменилась. У девушки появились сотни тысяч новых фолловеров.

При этом Ватикан начал внутреннее расследование из лайка официальный аккаунт Папы Римского Франциска бразильской модели Наталии Гариботто, а сама девушка сделала пост с заявлением, что «получила благословение».

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